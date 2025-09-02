Mercato Milan, Tare piomba sullo svincolato di lusso? Clamorosa indiscrezione e tifosi in ansia. Cosa può succedere

Mercato Milan, Igli Tare pronto a piombare sullo svincolato Reguilon per la fascia sinistra: proposto nelle ultime ore. I dettagli

Il calciomercato estivo è terminato, ma per il calciomercato Milan non è detto che le operazioni siano concluse. La dirigenza rossonera, guidata dal nuovo direttore sportivo Tare, sta valutando la possibilità di intervenire sul mercato degli svincolati per completare la rosa messa a disposizione del neo-allenatore Massimiliano Allegri. Nonostante l’idea non sia quella di stravolgere il lavoro svolto durante l’estate, l’esigenza di rinforzare alcuni reparti considerati scoperti dai tifosi e dagli addetti ai lavori potrebbe portare a delle sorprese.

Una delle posizioni sotto la lente d’ingrandimento è senza dubbio la fascia sinistra della difesa. La situazione attuale, con il giovane Bartesaghi non ancora ritenuto una garanzia e Estupinan che ha mostrato alcune difficoltà nel match d’esordio, ha sollevato dubbi sulla copertura del ruolo. In questo contesto, un nome che sta prendendo piede nelle indiscrezioni di mercato è quello di Sergio Reguilon. Il terzino spagnolo, attualmente svincolato, rappresenta una soluzione intrigante per il club di Via Aldo Rossi. Reguilon, infatti, porta con sé un bagaglio di esperienza internazionale, avendo vestito maglie di club importanti come Real Madrid, Tottenham e Manchester United.

La possibilità di ingaggiare Reguilon a parametro zero lo rende un’opzione ancora più appetibile dal punto di vista economico. Sebbene al momento non ci siano trattative in corso, la pista è da tenere sotto stretta osservazione. Come riportato da Calciomercato.it, potrebbe essere proprio l’entourage del giocatore a proporsi al Milan, spingendo la società a ragionare seriamente sulla sua acquisizione per rinforzare la rosa. Il suo arrivo offrirebbe ad Allegri un’alternativa di assoluto valore e esperienza, elementi ritenuti fondamentali in una squadra che fa della giovinezza uno dei suoi punti di forza.

La decisione finale dipenderà molto dal parere del tecnico livornese. Allegri, che ha sempre dimostrato grande pragmatismo, potrebbe chiedere a Tare e alla società uno sforzo per finalizzare un’operazione che porterebbe in rosa un giocatore di qualità e carattere. L’eventuale arrivo di Reguilon permetterebbe al Milan di avere una maggiore tranquillità sulla fascia sinistra, fornendo al tecnico rossonero una freccia in più al suo arco sia in campionato che nelle coppe. L’operazione, se andasse in porto, sarebbe la dimostrazione che il Milan non vuole lasciare nulla al caso e intende sfruttare ogni occasione per rendere la squadra ancora più competitiva.