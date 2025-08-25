Mercato Milan, Tare pesca in casa Real Madrid? Indiscrezione clamorosa, occhi su di lui

Mercato Milan, Igli Tare pesca in casa Real Madrid per l’attacco? Occhi su Gonzalo Garcia. Tutti i dettagli

Il calciomercato Milan è in fermento, con il calciomercato che entra nel vivo e le strategie del club che si delineano sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri. La stagione è appena iniziata, ma le prime indicazioni dal campo hanno già suggerito la necessità di intervenire per rafforzare l’attacco. La sfida contro la Cremonese, purtroppo, ha messo in evidenza le difficoltà del giovane Santiago Gimenez, che non è riuscito a convincere pienamente lo staff tecnico.

Il ritorno di Leao e le nuove priorità offensive

Le prestazioni poco incisive di Gimenez hanno rafforzato la convinzione che il titolare, una volta recuperato dal problema al polpaccio, sarà Rafael Leao. La sua capacità di creare scompiglio sulla fascia con i suoi “strappi” è un’arma fondamentale per il Milan di Allegri. Tuttavia, la dipendenza da un singolo giocatore è un rischio che il club non vuole correre. Per questo motivo, il Milan è alla ricerca di un attaccante che possa garantire un’alternativa di alto livello e, all’occorrenza, affiancare il talento portoghese. È proprio in questo contesto che emergono notizie importanti dalla Spagna.

Gonzalo García: il sogno impossibile del Milan

Secondo quanto riportato da “Defensa Central”, il Milan ha messo gli occhi su un nome che ha fatto molto parlare di sé nel recente Mondiale per Club: Gonzalo García. Questo bomber rivelazione del Real Madrid ha dimostrato di avere un talento cristallino e un fiuto del gol innato. La sua ascesa è stata fulminea: ha colto al volo l’occasione offerta dagli infortuni di Mbappè e dall’assenza di Endrick, diventando il capocannoniere della competizione con 4 gol e 1 assist. Le sue performance in America hanno acceso i riflettori su di lui, e l’interesse del Milan è concreto e importante.

La posizione irremovibile del Real Madrid

Nonostante il forte interesse rossonero, la trattativa per Gonzalo García si preannuncia estremamente complicata. La fonte spagnola, infatti, svela la posizione irremovibile del Real Madrid e del suo presidente, Florentino Perez. Il club spagnolo non ha alcuna intenzione di cedere il giocatore, né a titolo temporaneo né, men che meno, a titolo definitivo. Questa decisione è la conferma della grande stima che il Real Madrid nutre per il suo giovane talento. A testimonianza di ciò, il club ha recentemente blindato il giocatore con un nuovo contratto fino al 2030. La porta, dunque, sembra essere chiusa per il Milan e per qualsiasi altro club che avesse manifestato un interesse nei suoi confronti. Igli Tare e la dirigenza milanista dovranno quindi virare su altri obiettivi per rafforzare l’attacco e supportare al meglio la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il Milan ha bisogno di un rinforzo che possa garantire gol e imprevedibilità, e la ricerca continua, sperando di trovare il profilo giusto per le ambizioni del club. Le notizie, infatti, sono state riportate anche da Calciomercato.it.