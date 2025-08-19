Mercato Milan, Tare non cambia idea! Pressing costante nelle ultime ore, è lui l’obiettivo numero uno

Mercato Milan, Igli Tare non cambia obiettivo: nelle ultime ore pressing costante per quanto riguarda Dusan Vlahovic. Ultime

Il mercato del Milan continua a infiammarsi, e al centro delle discussioni c’è un nome che risuona con insistenza da settimane: Dusan Vlahovic. Secondo le ultime indiscrezioni fornite da Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, il neo direttore sportivo rossonero Igli Tare si sta spendendo in prima persona per portare l’attaccante serbo a Milanello, in quella che sarebbe un’operazione di grande peso specifico per le ambizioni del club.

Tare, infatti, è in costante contatto sia con gli agenti del giocatore che con la Juventus, la squadra detentrice del cartellino di Vlahovic. L’obiettivo è chiaro: convincere i bianconeri a cedere il loro centravanti e allo stesso tempo persuadere il giocatore della bontà del progetto rossonero. Un lavoro di persuasione meticoloso e continuo, che il Milan sta portando avanti con grande determinazione.

La scelta di Vlahovic non è casuale. All’interno del mondo Milan, il suo nome è unanimemente considerato la priorità assoluta per rinforzare il reparto offensivo. Le sue caratteristiche tecniche, la sua qualità indiscutibile, la voglia di emergere e la fame di gol e di rivincita (dopo una stagione non sempre brillante alla Juventus) lo rendono il profilo ideale per l’attacco rossonero. Il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, conoscendo bene Vlahovic dai tempi della Juventus, avrebbe dato il suo benestare all’operazione, riconoscendone il potenziale esplosivo. L’intesa tra Tare e Allegri sembra essere totale su questo fronte, con entrambi che vedono in Vlahovic l’elemento in grado di fare la differenza.

I contatti tra le parti sono sempre costanti, a testimonianza dell’importanza che il Milan attribuisce a questa trattativa. Sebbene l’operazione sia complessa e tutt’altro che definita, il Milan non intende mollare la presa. Il lavoro di convincimento sta procedendo senza sosta, nel tentativo di avvicinarsi sempre di più a questo obiettivo ritenuto strategico per il futuro della squadra.

È doveroso sottolineare, come sempre ricordato da Moretto, che il Milan, da club di spessore, sta mantenendo attive anche altre piste per l’attacco. Questo per garantire un piano B e un piano C nel caso in cui la trattativa per Vlahovic non dovesse concretizzarsi. Tuttavia, la sensazione è che il focus principale resti saldamente sul bomber serbo.

I prossimi giorni saranno decisivi. L’attesa è palpabile tra i tifosi rossoneri, che sognano di vedere Vlahovic indossare la maglia del Milan. Sarà fondamentale capire se la Juventus aprirà effettivamente alla cessione e se il Milan riuscirà a trovare la quadra economica per un affare che si preannuncia oneroso ma allo stesso tempo potenzialmente rivoluzionario per le sorti del club. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte delle fonti più accreditate, con la speranza che questa lunga e appassionante telenovela di mercato possa giungere a una conclusione positiva per i colori rossoneri.