Mercato Milan, Tare blinda Okafor! Cessione possibile solo a queste condizioni, pretendenti avvisate

Mercato Milan, Igli Tare chiaro con il Bologna e con tutte le pretendenti: Okafor via solo a titolo definitivo. Escluso il prestito

Il calciomercato estivo continua a tenere banco e le trattative si fanno sempre più intense. Una delle questioni più calde degli ultimi giorni riguarda il futuro di Noah Okafor, attaccante del Milan, e un possibile trasferimento al Bologna. Le indiscrezioni che circolano, e che vengono ribadite da fonti autorevoli come Matteo Moretto, suggeriscono un chiaro e netto posizionamento da parte del club rossonero: Okafor partirà solo a titolo definitivo.

Il calciomercato Milan, ora sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri e con Igli Tare nel ruolo di Direttore Sportivo, ha un piano ben preciso per il suo parco attaccanti. Nonostante le buone qualità mostrate a intermittenza, Okafor non rientra pienamente nei piani a lungo termine del nuovo corso. La società rossonera è dunque attivamente impegnata nella ricerca di una sistemazione per il giovane svizzero, ma con condizioni molto chiare. L’obiettivo è monetizzare dalla sua cessione per poter reinvestire su nuovi profili che rispondano maggiormente alle esigenze tattiche di Allegri e alle strategie di mercato di Tare.

Dall’altra parte, il Bologna vede in Okafor il sostituto ideale di Dan Ndoye, che sembra destinato a lasciare l’Emilia. I felsinei, noti per la loro attenta gestione finanziaria e per la capacità di valorizzare giovani talenti, sono molto interessati all’attaccante milanista. Tuttavia, l’attuale offerta del Bologna per Okafor è limitata a un prestito. Questa formula, seppur vantaggiosa per i rossoblù in termini di rischio economico, non incontral’approvazione del Milan.

Come raccontato da Matteo Moretto, la posizione del Milan è irremovibile: “Ad oggi per il Milan o è titolo definitivo o niente”. Questa fermezzasottolinea la volontà del club di non fare sconti e di voler massimizzare il guadagno dalla cessione di un giocatore che, seppur valido, non è considerato incedibile. Il lavoro di Tare e del suo staff è focalizzato sulla razionalizzazione della rosa e sull’ottimizzazione delle risorse economiche. Ogni operazione in entrata e in uscita è valutata con estrema attenzione per garantire il massimo beneficio al club.

La differenza di vedute tra Milan e Bologna al momento sembra un ostacolo significativo. Se il Bologna non dovesse modificare la sua offerta e proporre un trasferimento a titolo definitivo, la trattativa per Okafor è destinata a sfumare. Il Milan è pronto a valutare altre opzioni per il suo attaccante, sia in Italia che all’estero, a patto che vengano rispettate le condizioni economicheimposte dalla dirigenza rossonera.

Il mercato è lungo, ma il tempo stringe e le squadre vogliono definire le proprie rose prima dell’inizio del campionato. La situazione di Okafor è un chiaro esempio di come le strategie economiche e le visioni tecnichepossano influenzare pesantemente l’esito di una trattativa. Sarà interessante vedere se il Bologna farà un passo in avanti o se il futuro di Okafor sarà lontano dall’Emilia e, forse, dall’Italia. La parola fine sulla vicenda non è ancora stata scritta, ma le basi poste dal Milan di Tare e Allegri sono chiare e inequivocabili: solo cessioni a titolo definitivo.