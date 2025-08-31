Mercato Milan, ore frenetiche: sono tre gli obiettivi caldi, Tare accelera

Mercato Milan, sono ore frenetiche: Rabiot, Gomez e Dovbyk i tre obiettivi del club rossonero in queste ultime 48 ore della sessione estiva

A poche ore dalla fine del calciomercato, Casa Milan vive un momento di grande fermento. La dirigenza rossonera, guidata dal direttore sportivo Igli Tare e con il benestare del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, sta lavorando su più fronti per regalare al tecnico i rinforzi necessari a completare la rosa. Tre, in particolare, sono i nomi che dominano l’agenda: il centrocampista Adrien Rabiot, il difensore Joe Gomez e l’attaccante Artem Dovbyk. Le prossime 48 ore si preannunciano decisive per definire il futuro del club, tra trattative complesse e la necessità di sbloccare situazioni economicamente delicate.

La difficile trattativa per Adrien Rabiot

Uno degli obiettivi primari di Allegri per il centrocampo è Adrien Rabiot. Il giocatore, attualmente in forza al Marsiglia, ha visto la sua avventura francese giungere a un punto di rottura a causa di incomprensioni con l’ambiente e di una gestione non ottimale da parte del suo entourage. Nonostante il desiderio del giocatore di ricucire i rapporti, la situazione rimane tesa e una sua permanenza rischierebbe di compromettere la stagione. Per questo motivo, la madre e agente Veronique Rabiot si è attivata per trovare una nuova sistemazione al figlio, e il calciomercato Milan è l’unica squadra che si è realmente fatta avanti in queste ore.

Tuttavia, l’operazione si presenta estremamente complessa dal punto di vista economico. Il Marsiglia valuta il cartellino del centrocampista circa 15 milioni di euro, una cifra che il Milan ritiene elevata, specialmente a ridosso della scadenza del mercato. Inoltre, le richieste di Rabiot in termini di ingaggio sono alte: 5 milioni di euro netti a stagione, più bonus che porterebbero il totale a circa 6 milioni, lo stesso stipendio che percepisce in Francia. Le parti stanno trattando, ma i margini di manovra sembrano ridotti e il tempo stringe. Nonostante le difficoltà, la volontà del Milan di accontentare Allegri è forte e si proverà fino all’ultimo a trovare un accordo che possa soddisfare tutte le parti in causa. La sensazione è che l’affare possa sbloccarsi solo con un ribasso delle pretese economiche.

Le altre piste calde: Joe Gomez e Artem Dovbyk

Oltre a Rabiot, il Milan sta lavorando per rinforzare anche gli altri reparti. Per la difesa, l’attenzione è puntata su Joe Gomez del Liverpool. Il difensore inglese, pur essendo un elemento di spessore, non ha trovato il giusto spazio in Inghilterra e il Milan vede in lui il profilo ideale per dare solidità e profondità al reparto arretrato. L’operazione, pur essendo complessa, è vista come fattibile, considerando la necessità del Liverpool di sfoltire la rosa e la volontà del giocatore di trovare maggiore continuità altrove.

In attacco, il nome che circola con insistenza è quello di Artem Dovbyk, centravanti della Roma. Dopo una stagione eccellente, il bomber ucraino è finito nel mirino di diversi top club, e il Milan ha sondato il terreno per capire la fattibilità di un’operazione che porterebbe a Milano un attaccante di peso e di sicuro rendimento. La trattativa non è semplice ma il Milan ha individuato in lui il profilo perfetto per il nuovo attacco di Allegri. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.