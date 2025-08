Mercato Milan, Tare non molla Darwin Nunez ma la pista si complica! Un club pronto all’affondo decisivo

Mercato Milan, Igli Tare non molla Darwin Nunez ma l’Al Hilal di Simone Inzaghi prepara l’affondo decisivo: tutti i dettagli

Il futuro di Darwin Núñez al Liverpool sembra sempre più lontano da Anfield. L’attaccante uruguaiano, arrivato nell’estate del 2022 dal Benfica per una cifra considerevole di 85 milioni di euro, non rientra più nei piani del nuovo tecnico Arne Slot. Il mese di agosto si preannuncia decisivo per definire la sua prossima destinazione, con l’Al Hilal che ha prepotentemente accelerato le trattative, proponendo un contratto sontuoso al giocatore.

Al Hilal All’Assalto: Offerta Ufficiale e Ruolo Chiave di Simone Inzaghi

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, l’Al Hilal ha presentato una proposta ufficiale a Darwin Núñez, delineando i dettagli contrattuali e lo stipendio. Le discussioni sono attualmente in corso per definire la durata dell’accordo e l’entità esatta dell’ingaggio. Il Liverpool è in attesa dell’offerta ufficiale per il cartellino del giocatore.

Un fattore cruciale in questa trattativa è la forte volontà del tecnico dell’Al Hilal, Simone Inzaghi. L’ex allenatore dell’Inter ha individuato in Núñez l’obiettivo prioritario per rafforzare il reparto offensivo della squadra saudita, rendendo l’attaccante un pilastro del suo progetto tecnico. Il Liverpool, da parte sua, ha già autorizzato Núñez ad avviare i contatti ufficiali con il club arabo, un segnale evidente della loro disponibilità a cedere il giocatore.

Serie A Si Allontana: Milan In Salita, Causa Costi Elevati

Mentre l’Arabia Saudita si fa sempre più concreta, la pista Serie A per Núñez si fa estremamente complessa e, allo stato attuale dei fatti, si allontana. In passato, il Napoli aveva manifestato interesse prima di virare su Lucca, e anche la Juventus aveva sondato il terreno. Negli ultimi giorni, si era tornato a parlare insistentemente del calciomercato Milan. I rossoneri, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, avevano identificato Núñez – insieme a Dusan Vlahovic – come un top target per rinforzare l’attacco. Ci sarebbero stati anche dei contatti diretti tra l’entourage del centravanti e il DS rossonero.

Tuttavia, le complicazioni economiche sono significative. Il Liverpool valuta Núñez 55 milioni di euro, una cifra considerevole per le casse dei club italiani. A ciò si aggiunge l’ingaggio del classe ’99, che si aggira intorno ai 6,5 milioni di euro a stagione. Questi costi elevati, uniti alla concorrenza aggressiva dell’Al Hilal, che ha messo il piede sull’acceleratore con un’offerta contrattuale, rendono la trattativa per il Milan una pista sempre più complessa.

Il destino di Darwin Núñez sembra dunque legarsi all’Arabia Saudita, a meno di clamorosi ribaltamenti dell’ultimo minuto. La decisione finale spetterà al giocatore, chiamato a scegliere tra la possibilità di continuare a misurarsi nel calcio europeo, seppur con un ruolo meno centrale, o intraprendere una nuova avventura professionale nel campionato saudita con un contratto economicamente vantaggioso. Seguiranno aggiornamenti su questa intricata vicenda di calciomercato, come riportato da Calciomercato.com.