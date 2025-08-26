Mercato Milan, ore bollenti per Tare! Tra entrate e uscite, ecco tutti i nomi sul piatto del DS albanese

Mercato Milan, le prossime ore saranno bollenti per Igli Tare: tra entrate e uscite, ecco tutti i nomi sul taccuino del DS albanese

Il calciomercato Milan è pronto a infiammare l’ultima settimana di calciomercato. Con la chiusura delle trattative sempre più vicina, i rossoneri si preparano a nuovi colpi in entrata e a cedere alcuni esuberi. Le indiscrezioni della giornata di ieri, riportate dal Corriere dello Sport, suggeriscono che il club di via Aldo Rossi, con il direttore sportivo Igli Tare e il tecnico Massimiliano Allegri, stia lavorando su diversi fronti, dall’attacco al centrocampo fino alle fasce laterali.

Il colpo più chiacchierato è sicuramente quello in attacco. Il Milan è pronto ad accogliere il giovane talento danese Conrad Harder, classe 2005. L’accordo, stando alle notizie di ieri, sarebbe stato chiuso dopo un incontro tra la dirigenza e il tecnico Allegri. Tare ha accelerato le trattative con lo Sporting Lisbona, club che lo aveva acquistato solo un anno fa, e con l’agente del giocatore. Il costo dell’operazione si aggira intorno ai 24 milioni di euro più 3 di bonus, un investimento significativo per un giovane attaccante. L’arrivo di Harder a Milano è atteso a breve per le visite mediche e la firma di un contratto quinquennale. Prima di virare su Harder, il Milan aveva fatto un ultimo, vano tentativo per Hojlund, ma l’offerta è stata respinta.

Un altro possibile innesto per il Milan è a centrocampo, e si tratta di Giovanni Fabbian del Bologna. Tuttavia, questo acquisto è strettamente legato alla possibile partenza di Yunus Musah. Su quest’ultimo è forte l’interesse dell’Atalanta, che ha presentato un’offerta di 25 milioni di euro più bonus. Il Milan però ne chiede 30, e la trattativa è in corso. Se Musah dovesse partire, Fabbian diventerebbe il rinforzo ideale per aumentare la qualità del reparto di centrocampo.

Non solo entrate, il Milan sta lavorando anche sulle cessioni. Uno dei nomi in uscita, un po’ a sorpresa, è quello di Alex Jimenez. Il giovane laterale spagnolo non sembra aver trovato un feeling con Allegri e potrebbe partire in prestito con diritto di riscatto. C’è un forte interesse del Como, dove Cesc Fabregas sta costruendo una “colonia spagnola”. L’operazione non è semplice poiché il Real Madrid detiene una parte del cartellino.

Infine, il Milan monitora anche la situazione di Samuel Chukwueze. Nonostante sia l’unica alternativa offensiva di ruolo in panchina, l’esterno nigeriano potrebbe finire al Fulham, che ha mostrato un interesse concreto. Il mercato del Milan si preannuncia rovente fino all’ultimo giorno, con l’obiettivo di definire al meglio la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Le prossime ore saranno decisive per capire quali saranno gli ultimi, ma non meno importanti, movimenti del club.