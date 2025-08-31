News
Mercato Milan, Tare ci prova per Molina dell’Atletico Madrid! Il giocatore…
calciomercato del Milan si sta muovendo su più fronti e, tra i nomi che circolano con maggiore insistenza per la difesa, spicca quello di Nahuel Molina, l’esterno argentino dell’Atletico Madrid. I rossoneri, a caccia di un rinforzo di qualità per la corsia destra, stanno intensificando i contatti con il club spagnolo. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, l’operazione non è così semplice come potrebbe sembrare, a causa delle perplessità dello stesso giocatore.
Il Milan, forte della volontà di rafforzare la rosa a disposizione dell’allenatore Paulo Fonseca, ha individuato in Molinaun profilo ideale. L’argentino, campione del mondo con la sua nazionale nel 2022, è un terzino di spinta, dotato di grande resistenza fisica e qualità nel cross, caratteristiche che lo rendono perfetto per il gioco offensivo del Diavolo. Nonostante le sue qualità indiscusse e l’interesse del club meneghino, la trattativa è a un punto di stallo.
La ragione principale di questo rallentamento, come confermato da fonti vicine alla società, risiede nella mancanza di convinzione di Molina. L’esterno, arrivato a Madrid dall’Udinese, si è inserito bene nel sistema di gioco di Diego Simeone e non sembra pienamente convinto di lasciare la Spagna per trasferirsi in Italia. La sua posizione all’interno dell’Atletico è solida, e le sfide che lo attendono con i Colchoneros lo gratificano a tal punto da fargli considerare con cautela ogni mossa futura.
Questa situazione sta spingendo il Milan a non mollare la presa, ma al contempo a valutare anche alternative concrete. La dirigenza rossonera sta lavorando per superare le resistenze del giocatore, magari offrendo un contratto più vantaggioso o un progetto sportivo che lo convinca a sposare la causa milanista. Le prossime ore saranno cruciali per capire se la volontà del Milan prevarrà e se l’affare andrà in porto. Il club, in ogni caso, non intende farsi trovare impreparato e sta già sondando altri profili per la fascia, in modo da avere un piano B qualora la trattativa per Molina non dovesse concretizzarsi.