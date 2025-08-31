Connect with us

Mercato Milan, Tare ci prova per Molina dell'Atletico Madrid! Il giocatore...

Gimenez Milan, apertura all'addio da parte del messicano! Adesso si tratta con la Roma per lo scambio con Dovbyk

Calendario Milan, adesso ha inizio la sosta nazionali: al ritorno Allegri e i suoi ragazzi dovranno affrontare…

Calciomercato Milan, retroscena Mitrovic: ecco cosa è successo con l'attaccante serbo

Lecce Milan, la sosta arriva al momento giusto! Allegri riparte dai primi tre punti

calciomercato del Milan si sta muovendo su più fronti e, tra i nomi che circolano con maggiore insistenza per la difesa, spicca quello di Nahuel Molina, l’esterno argentino dell’Atletico Madrid. I rossoneri, a caccia di un rinforzo di qualità per la corsia destra, stanno intensificando i contatti con il club spagnolo. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, l’operazione non è così semplice come potrebbe sembrare, a causa delle perplessità dello stesso giocatore.

Il Milan, forte della volontà di rafforzare la rosa a disposizione dell’allenatore Paulo Fonseca, ha individuato in Molinaun profilo ideale. L’argentino, campione del mondo con la sua nazionale nel 2022, è un terzino di spinta, dotato di grande resistenza fisica e qualità nel cross, caratteristiche che lo rendono perfetto per il gioco offensivo del Diavolo. Nonostante le sue qualità indiscusse e l’interesse del club meneghino, la trattativa è a un punto di stallo.

La ragione principale di questo rallentamento, come confermato da fonti vicine alla società, risiede nella mancanza di convinzione di Molina. L’esterno, arrivato a Madrid dall’Udinese, si è inserito bene nel sistema di gioco di Diego Simeone e non sembra pienamente convinto di lasciare la Spagna per trasferirsi in Italia. La sua posizione all’interno dell’Atletico è solida, e le sfide che lo attendono con i Colchoneros lo gratificano a tal punto da fargli considerare con cautela ogni mossa futura.

Questa situazione sta spingendo il Milan a non mollare la presa, ma al contempo a valutare anche alternative concrete. La dirigenza rossonera sta lavorando per superare le resistenze del giocatore, magari offrendo un contratto più vantaggioso o un progetto sportivo che lo convinca a sposare la causa milanista. Le prossime ore saranno cruciali per capire se la volontà del Milan prevarrà e se l’affare andrà in porto. Il club, in ogni caso, non intende farsi trovare impreparato e sta già sondando altri profili per la fascia, in modo da avere un piano B qualora la trattativa per Molina non dovesse concretizzarsi.

