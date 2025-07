Mercato Milan, Tare prepara la beffa a Comolli! Top player nel mirino, Allegri ha dato il suo ok

Mercato Milan, Igli Tare può preparare la beffa a Comolli e alla Juve: primi contatti con il PSG per Kolo Muani. I dettagli

Il calciomercato estivo si preannuncia incandescente per il Milan, con la dirigenza rossonera, guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri, impegnata nella ricerca di un attaccante di livello che possa fare la differenza. Mentre il nome di Dusan Vlahovic della Juventus rimane una suggestione forte, le ultime indiscrezioni, riportate da Repubblica, rivelano un interesse concreto per Randal Kolo Muani, attaccante del Paris Saint-Germain.

L’idea Kolo Muani non nasce a caso. Il Milan di Allegri punterà verosimilmente su un gioco più pragmatico, incentrato su solidità difensiva e ripartenze veloci. In questo contesto, il francese si inserirebbe alla perfezione. È un attaccante moderno, dotato di straordinaria progressione, tecnica sopraffina e un senso del gol notevole. Le sue caratteristiche di contropiedista formidabile lo rendono un profilo ideale per scardinare le difese avversarie con azioni fulminee, proprio come desiderato dal tecnico livornese.

Nonostante le indiscusse qualità e la sua perfetta compatibilità con il nuovo assetto tattico rossonero, l’operazione Kolo Muani presenta diverse sfide. La prima, e forse più significativa, riguarda la preferenza del giocatore. Come sottolineato da Repubblica, Kolo Muani ha sempre manifestato una chiara priorità per la Juventus, un fattore che potrebbe complicare non poco i piani del Milan. La Juventus, sebbene al momento non si sia mossa concretamente, potrebbe rientrare in gioco in qualsiasi momento, forte anche del passato interesse del francese.

Un altro ostacolo non di poco conto è rappresentato dalla richiesta economica del Paris Saint-Germain. Il club parigino valuta Kolo Muani non meno di 50 milioni di euro, una cifra importante che il calciomercato Milan dovrebbe ponderare attentamente. Il budget a disposizione di Tare sarà sicuramente analizzato nei minimi dettagli per capire la fattibilità di un investimento così oneroso, soprattutto considerando altre priorità sul mercato.

A rendere la situazione ancora più intricata è la concorrenza internazionale. Il Newcastle, forte della sua disponibilità economica, è in agguato e potrebbe tentare un affondo deciso per accaparrarsi le prestazioni del bomber francese. Inoltre, l’attuale allenatore della Lazio, Igor Tudor, sembra insistere per averlo, segno di un interesse diffuso che rende il giocatore un obiettivo ambito da diverse squadre di alto livello.

Il lavoro di Igli Tare sarà cruciale in questa fase. Il neo-DS milanista dovrà mettere in campo tutte le sue capacità negoziali per convincere sia il PSG a ridurre le pretese economiche, sia il giocatore a riconsiderare le sue priorità, magari proponendo un progetto sportivo ambizioso e un ruolo di primo piano sotto la guida di Massimiliano Allegri.

In sintesi, mentre Vlahovic rimane un’opzione di lusso, Kolo Muani emerge come un’alternativa credibile e estremamente funzionale al nuovo Milan di Allegri e Tare. La sua velocità, la sua capacità di rompere le linee e la sua efficacia in contropiede lo rendono un profilo quasi ideale. Tuttavia, le complicazioni legate al costo, alla concorrenza e alla volontà del giocatore richiederanno un lavoro diplomatico intenso da parte della dirigenza rossonera. Il futuro dell’attacco del Milan è ancora tutto da scrivere, ma il nome di Randal Kolo Muani è senza dubbio tra i più caldi sul taccuino di Via Aldo Rossi.