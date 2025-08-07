Mercato Milan, Tare lavora sottotraccia col PSG! Spunta la suggestione Kang-In Lee, può arrivare se... Ultimissime

Mercato Milan, Igli Tare sta lavorando sottotraccia col PSG: l’ultima suggestione porta a Kang-In Lee: può arrivare a queste condizioni

Il calciomercato estivo si preannuncia incandescente per il Milan, con il nuovo direttore sportivo Igli Tare e il neo-tecnico Massimiliano Allegri al lavoro per plasmare una rosa competitiva e in grado di lottare su più fronti. Tra i nomi che circolano con insistenza per rinforzare il reparto offensivo, uno in particolare sta catalizzando l’attenzione: Kang-In Lee, talentuoso esterno del Paris Saint-Germain.

L’idea di portare a Milano il fantasista sudcoreano, come riportato da Fichajes.net, nasce dalla volontà di completare la batteria di esterni a disposizione di Allegri con un profilo dalle caratteristiche uniche. La rosa del PSG è infatti ricchissima di stelle, e per Kang-In Lee, nonostante le sue indubbie qualità, trovare spazio è sempre più difficile, specialmente con la concorrenza di giocatori del calibro di Kvaratskhelia, Doué e Barcola. Questa situazione potrebbe aprire le porte a un affare di mercato per il calciomercato Milan, che punta a un’operazione dal rapporto qualità-prezzo estremamente vantaggioso.

Kang-In Lee, classe 2001, è un’ala destra di piede mancino che può agire con grande efficacia anche da trequartista o da ala sinistra. La sua versatilità e la sua capacità di svariare su tutto il fronte d’attacco lo rendono un profilo ideale per le idee tattiche di Allegri. Il Milan cerca infatti un giocatore in grado di aggiungere un’ulteriore dimensione al proprio gioco offensivo, offrendo un’alternativa ai consolidati Leao e Pulisic. La sua abilità nell’uno contro uno e nello stretto, unita a una visione di gioco non comune, lo renderebbero un’arma preziosa per scardinare le difese avversarie.

Secondo Transfermarkt, il valore di mercato di Kang-In Lee si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Tuttavia, non è da escludere l’ipotesi di un prestito, una formula che potrebbe agevolare notevolmente l’operazione, soprattutto se il Milan riuscisse a intavolare una corsia preferenziale con i parigini, magari inserendo nell’affare anche il possibile arrivo di Gonçalo Ramos in rossonero. Un eventuale prestito rappresenterebbe un’occasione imperdibile per il Milan di testare il giocatore senza un esborso immediato e significativo, garantendosi al contempo un’opzione per il futuro.

L’investimento su Kang-In Lee non sarebbe solo per l’immediato, ma rappresenterebbe un progetto a medio-lungo termine di enorme valore. Il giovane sudcoreano ha ancora ampi margini di miglioramento e il contesto del campionato italiano, con le sue sfide tattiche, potrebbe essere l’ambiente ideale per la sua definitiva consacrazione. Tare e Allegri sembrano aver individuato in lui il tassello mancante per un attacco più dinamico e imprevedibile, capace di offrire soluzioni diverse e di adattarsi a ogni tipo di avversario. Il Milan è pronto a sferrare l’attacco per un talento che potrebbe infiammare la Serie A.