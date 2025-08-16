Mercato Milan, Tare sfoglia la margherita: prossimi giorni decisivi, può spuntarla il nome a sorpresa

Mercato Milan, Igli Tare continua a sfogliare la margherita per quanto riguarda il colpo in attacco: può spuntarla lui a sorpresa

Il calciomercato Milan è più che mai concentrato sulla ricerca di un nuovo attaccante di punta, un numero 9 che possa fare la differenza nella prossima stagione. Con Igli Tare alla guida della direzione sportiva e Allegri in panchina, i rossoneri stanno scandagliando il mercato per trovare il profilo ideale, navigando tra opzioni complesse e piste emergenti. La priorità è chiara: rafforzare il reparto offensivo per puntare in alto.

La pista Dusan Vlahovic continua a essere un filo sottile, ma persistente, nei piani del Milan. Nonostante le enormi difficoltà legate alla trattativa con la Juventus, il direttore sportivo Igli Tare sta monitorando con estrema attenzione la situazione del serbo. Vlahovic rappresenta un profilo di altissimo livello, un attaccante già affermato in Serie A con un potenziale ancora inespresso, che si inserirebbe perfettamente nella visione di gioco di Allegri. L’interesse, seppur discreto, evidenzia l’ambizione del club di Via Aldo Rossi.

Parallelamente, il Milan sta concentrando gran parte dei suoi sforzi su Rasmus Hojlund, il giovane e promettente centravanti del Manchester United. Le prossime ore saranno decisive per il danese: la sua presenza o assenza nella prima di Premier League, dopo i zero minuti nell’amichevole contro la Fiorentina, fornirà indicazioni cruciali sul suo futuro. Il Milan sta lavorando per definire un’operazione di prestito oneroso con opzione di riscatto con i Red Devils. Tuttavia, la volontà del giocatore sarà l’elemento determinante per la buona riuscita dell’affare. L’entourage di Hojlund è costantemente in contatto con la dirigenza rossonera, e l’interesse del giocatore a vestire la maglia del Milan potrebbe facilitare l’intesa. L’idea di un attacco giovane e dinamico piace ad Allegri, e Hojlund rientra perfettamente in questa visione.

Tra le alternative circolate, il nome di Breel Embolo del Monaco è stato a lungo associato al Milan. Tuttavia, come chiarito da Fabrizio Romano, il centravanti svizzero non rappresenta una priorità assoluta per il club. Sebbene Embolo non sia stato convocato per la partita del Monaco, il Milan al momento non sta conducendo una trattativa concreta per lui. I francesi, infatti, non si aspettano che il giocatore si trasferisca a Milano, e i rossoneri, in questa fase, non sono protagonisti di questa vicenda. La notizia ha parzialmente spento l’entusiasmo di chi vedeva in Embolo un’opzione valida.

Tuttavia, un aggiornamento interessante è arrivato da Matteo Moretto, sempre sul canale YouTube italiano di Fabrizio Romano. Moretto ha confermato che, a oggi, la pista Embolo non è calda per il Milan. C’è un però: il centravanti è in rottura con il Monaco e i suoi agenti continuano a offrirlo con insistenza al club di Via Aldo Rossi. Questo significa che, qualora il Milan non riuscisse a chiudere le sue piste principali (Hojlund su tutte, e Vlahovic sullo sfondo), la situazione di Embolo potrebbe tornare prepotentemente d’attualità in futuro. La sua situazione contrattuale e la sua volontà di cambiare aria lo rendono un nome da tenere d’occhio.

In sintesi, il Milan di Igli Tare e Allegri sta lavorando su più fronti per trovare il suo nuovo numero 9. La speranza è di chiudere per Hojlund, con Vlahovic come sogno proibito. Nel frattempo, la situazione di Embolo rimane sullo sfondo, una sorta di jolly che potrebbe essere giocato in caso di necessità. La sensazione è che il mercato del Milan per l’attacco sarà vivo e dinamico fino all’ultimo giorno, con l’obiettivo di consegnare ad Allegri il centravanti che saprà fare la differenza.

