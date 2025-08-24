Mercato Milan, Tare rompe gli indugi! Contatti fittissimi, chiusura in arrivo nelle prossime ore. I dettagli

Mercato Milan, Igli Tare è pronto a rompere gli indugi: offerta pronta allo Sporting Lisbona per Conrad Harder. Tutti i dettagli

Il calciomercato del Milan continua a essere rovente. Dopo il colpo di scena che ha visto l’operazione per Victor Boniface naufragare, il club rossonero si è tuffato con decisione su una nuova e giovanissima pista. L’attaccante nigeriano, arrivato in Italia per le visite mediche, è tornato in Germania dopo che i test approfonditi di sabato hanno sollevato dubbi e criticità insormontabili per la dirigenza. Una decisione coraggiosa ma necessaria, presa dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri, che non vogliono correre rischi. L’urgenza, però, resta massima: con il solo Santiago Gimenez a disposizione, affrontare la stagione senza coppe europee con un unico centravanti di ruolo è impensabile.

Conrad Harder, il talento danese nel mirino del Milan 🇩🇰

Archiviata la delusione per Boniface, la priorità di Casa Milan è chiudere in tempi record per un altro attaccante. Il nome che in queste ore sta facendo battere forte i cuori dei tifosi rossoneri è quello di Conrad Harder, giovane promessa dello Sporting Lisbona. Il Milan sta lavorando concretamente per assicurarsi il talento danese, nonostante la concorrenza di altri club, come il Rennes. Il classe 2005 ha però messo in stand-by tutte le altre trattative, dimostrando una chiara preferenza per il Milan. Questa scelta decisa del giocatore è un segnale molto positivo per la squadra di Allegri.

Chi è Harder: numeri e caratteristiche del nuovo obiettivo rossonero

Cresciuto nel vivaio del Nordsjælland, Harder si è messo in mostra fin da giovanissimo con numeri impressionanti. Nella stagione 2022/23 ha segnato 27 gol in 24 presenze con l’Under 19, dimostrando un fiuto del gol eccezionale. Il suo debutto in Superligaen è arrivato nel giugno 2023, seguito a stretto giro dalla prima rete da professionista. L’estate del 2024 ha segnato la sua svolta, con lo Sporting Lisbona che lo ha acquistato per circa 19 milioni di euro, una scommessa che si è rivelata vincente in tempi rapidi. Nella passata stagione ha totalizzato 54 presenze, con un bottino di 13 gol e 10 assist in tutte le competizioni, contribuendo in modo decisivo alla vittoria del campionato e della Taça de Portugal. Ha segnato in campionato, in coppa e persino in Champions League, confermando di essere un giocatore di grande prospettiva.

Il profilo fisico di Harder è imponente (circa 185 cm), e le sue caratteristiche tecniche sembrano perfettamente adatte al calcio italiano. Dotato di una buona progressione, si muove bene negli spazi e ha una tecnica di base solida. Il suo piede sinistro è un’arma potente che non teme di essere usata anche dalla distanza. Sebbene debba ancora essere sgrezzato dal punto di vista tattico e nelle scelte, il suo potenziale è enorme.

La trattativa e la visione del Milan

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Milan ha incontrato nuovamente l’agente di Harder per provare a chiudere l’operazione. Si parla di un’offerta complessiva di 25 milioni di euro. I rossoneri vedono in lui il profilo ideale per affiancare a Gimenez un attaccante giovane ma già con una discreta esperienza a livello europeo. L’obiettivo di Tare e Allegri è chiaro: assicurarsi un giocatore che possa non solo dare un contributo immediato, ma anche rappresentare un investimento per il futuro.