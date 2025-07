Mercato Milan, rossoneri scatenati: Tare cerca un nuovo terzino destro, ma Guela Doue è una montagna da scalare. Ecco perchè

Mercato Milan, i rossoneri scatenati nelle ultime ore ma la trattativa con lo Strasburgo per Guela Doue: richiesta monstre

Il Milan, sotto la nuova gestione tecnica di Massimiliano Allegri e con Igli Tare nel ruolo di Direttore Sportivo, è in pieno fermento per completare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i vari obiettivi rossoneri di calciomercato ancora da raggiungere, spicca con prepotenza la necessità di un nuovo terzino destro. La corsia esterna, infatti, presenta attualmente poche certezze.

Al momento, la rosa vede la presenza di Alex Jimenez, giovane talento che non ha ancora avuto modo di mettersi in mostra in questo pre-campionato amichevole. A fargli compagnia c’è Filippo Terracciano, un vero e proprio jolly che l’allenatore Allegri sta impiegando con grande duttilità, sia sulla fascia destra che su quella sinistra. Tuttavia, è evidente che al Diavolo serva un innesto di peso su quella corsia esterna, un calciatore in grado di alzare il livello competitivo e di affiancare il giovane spagnolo. Si cerca insomma un “colpo alla Estupiñán”, un profilo che possa garantire spinta, copertura e qualità.

Il nome che da tempo circola con insistenza negli ambienti milanisti e che si trova in cima alla lista rossonera è quello di Guela Doué. Il talentuoso terzino dello Strasburgo, fratello del più noto Désiré (che quest’anno ha brillato con il PSG), è un profilo che stuzzica non poco la dirigenza milanista. Le sue qualità tecniche, la sua esplosività e la sua giovane età lo rendono un investimento estremamente interessante per il futuro del club.

L’intesa di massima con il calciatore ivoriano sembra essere già stata raggiunta, un segnale positivo della volontà di Doué di vestire la maglia rossonera. Tuttavia, l’operazione si sta rivelando estremamente complessa, quasi proibitiva, a causa della posizione inflessibile dello Strasburgo. Il club francese, che ha acquistato il talento di Doué solo un’estate fa, ha eretto un muro imponente davanti al suo gioiello, blindandolo con una valutazione altissima.

Come riportato dal Corriere dello Sport in un titolo eloquente: “Lo Strasburgo spara alto: 30 milioni per Doué“. Una cifra che, sebbene giustificata dal potenziale del giocatore, è considerata eccessiva dalle casse del Milan. Igli Tare e il suo staff stanno lavorando incessantemente per trovare una soluzione, magari attraverso l’inserimento di contropartite tecniche o la formulazione di una proposta che includa bonus legati alle prestazioni.

Il tempo stringe e la necessità di un nuovo terzino destro è prioritaria per il Milan di Allegri. L’arrivo di un giocatore con le caratteristiche di Doué permetterebbe al Diavolo di compiere un significativo salto di qualità sulla fascia, garantendo maggiore equilibrio e pericolosità offensiva. La strada per Guela Doué è in salita, ma il calciomercato Milan non molla e continua a lavorare per regalare ad Allegri il rinforzo desiderato. Sarà compito di Tare trovare la chiave giusta per scardinare la resistenza dello Strasburgo e portare il giovane terzino a San Siro.