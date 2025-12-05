Mercato Milan, Tare pensa al ritorno in Italia di un ex Serie A. Le ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il Milan di mister Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano, continua il suo casting per rafforzare il pacchetto arretrato in vista delle prossime finestre di mercato. Dopo l’uscita di scena di Theo Hernandez, la priorità del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare è garantire al Diavolo difensori che uniscano prospettiva e affidabilità. In questo senso, ai profili già vagliati dalla dirigenza rossonera si è aggiunto un nome che ha già maturato esperienza in Serie A prima di approdare in Premier League: Diego Coppola.

Coppola Proposto al Milan: Profilo Giovane e Rodato

Come riferito da Alessandro Jacobone, il profilo del difensore centrale classe 2003, di piede destro, è stato proposto agli uffici di via Aldo Rossi. Coppola milita attualmente nel Brighton, club della Premier League, ma si è formato calcisticamente nell’Hellas Verona, con cui si era messo in luce proprio in Italia prima di compiere il salto nel calcio inglese.

L’eventuale acquisizione di Coppola rientrerebbe perfettamente nella logica di mercato voluta dal Milan di Tare e Allegri: assicurarsi giocatori giovani ma già rodati a certi livelli, in grado di offrire subito un contributo alla rosa e rappresentare un investimento per il futuro. La necessità di rinforzi è stata acuita anche dalle recenti difficoltà della squadra, reduce dall’eliminazione in Coppa Italia.

Duello di Mercato Lombardo All’Orizzonte

Tuttavia, il Milan non è l’unica squadra a cui il talento italiano è stato suggerito. Gli intermediari del calciatore lo avrebbero proposto con le stesse modalità anche all’Atalanta, storicamente attenta ai giovani talenti italiani.

Questa doppia proposta crea i presupposti per un potenziale duello di mercato tutto lombardo. Qualora sia il Diavoloche i bergamaschi decidessero di approfondire il discorso, la competizione per riportare Diego Coppola in patria si farebbe serrata. Il Milan di Igli Tare dovrà agire con rapidità e convinzione se vorrà assicurarsi il giovane difensore e completare il rafforzamento della rosa a disposizione di mister Massimiliano Allegri.