Mercato Milan, Tare ha un obiettivo dalla Serie A per la difesa! Le ultime

Mercato Milan, Mario Gila nome sempre più caldo per la difesa rossonera: si accende il derby con l’Inter, Tare pronto all’assalto

Mario Gila, difensore spagnolo classe 2000, è diventato un obiettivo di mercato per le milanesi Milan e Inter. Il giocatore, che ha dimostrato il suo valore sul campo venendo eletto migliore in campo nel pareggio per 0-0 della Lazio contro l’Atalanta, è sotto contratto con i Biancocelesti fino a giugno 2027.

Arrivato nell’estate 2022 dal Real Madrid per 6 milioni di euro (club che detiene ancora il 50% sulla futura rivendita), Gila è attualmente il calciatore meno pagato della prima squadra laziale, con un ingaggio di 500 mila euro netti all’anno.

Mercato Milan, si accende il derby con l’Inter per Gila

Come riporta Calciomercato.com, la società di Claudio Lotito ha tentato di blindare il difensore con un rinnovo e un ingaggio più ricco, ma non ha trovato risposta positiva. Di conseguenza, lo scenario più probabile è un possibile divorzio al termine di questa stagione, anche per evitare il rischio di perderlo a parametro zero.

La situazione ha subito acceso l’interesse non solo della Premier League inglese, ma anche del mercato Milan e Inter in vista della prossima stagione. A favore dei Nerazzurri gioca un fattore non indifferente: il suo agente è lo stesso di Lautaro Martinez, con il quale i dirigenti interisti sono in ottimi rapporti.

L’Inter potrebbe vedere in Gila il potenziale erede degli ex LazioFrancesco Acerbi e Stefan de Vrij, entrambi in scadenza di contratto a giugno. La battaglia di mercato per il difensore spagnolo si preannuncia accesa, con il Milan pronto a inserirsi in una trattativa complessa ma potenzialmente vantaggiosa.