Mercato Milan, Tare non si ferma! C’è Athekame dopo Jashari, l’operazione si può chiudere a queste condizioni: ore decisive

Mercato Milan, Igli Tare non intende fermarsi al colpo Jashari: prossime ore decisive per l’arrivo in rossonero anche di Athekame

Il calciomercato estivo del Milan continua a infiammarsi, e dopo l’annuncio del quinto acquisto, Ardon Jashari, i rossoneri puntano a chiudere rapidamente per il sesto rinforzo. Il Corriere dello Sport nell’edizione odierna rivela dettagli cruciali sulla trattativa che potrebbe portare a Milano il talentuoso terzino classe 2004, Zachary Athekame, attualmente in forza allo Young Boys. A Casa Milan le negoziazioni sono serrate e l’obiettivo è definire l’affare entro poche ore.

Il Milan, con il nuovo DS Tare sempre più protagonista delle strategie di mercato, ha presentato una prima offerta di 7 milioni di euro, prontamente rifiutata dal club svizzero. Tuttavia, la dirigenza rossonera non si è arresa e ha rilanciato con una proposta migliorata: 8 milioni di euro più bonus. La volontà del giocatore di vestire la maglia rossonera è un fattore determinante. Athekame ha infatti informato ufficialmente lo Young Boys del suo desiderio di trasferirsi al Milan e, secondo le indiscrezioni, avrebbe già raggiunto un accordo sul contratto con il DS Tare.

L’urgenza di chiudere l’operazione è dettata anche dalla volontà del Milan di avere Athekame a disposizione per le imminenti amichevoli del weekend. Il giovane terzino svizzero potrebbe fare il suo debutto non ufficiale contro Leeds e Chelsea, test importanti per il nuovo corso guidato dal tecnico Massimiliano Allegri. L’arrivo di Athekame andrebbe a coprire la casella lasciata scoperta dalla cessione a titolo definitivo di Emerson Royal al Flamengo, rinforzando ulteriormente il reparto difensivo del Milan.

Lotta per la titolarità in difesa: Athekame sfida Jimenez e Tomori

L’innesto di Zachary Athekame non è solo un semplice rimpiazzo, ma rappresenta una scelta strategica per aumentare la competizione interna e le opzioni a disposizione di Massimiliano Allegri. Il terzino dello Young Boys si giocherà un posto da titolare con Alex Jimenez, altro giovane promettente, e soprattutto con Fikayo Tomori. Quest’ultimo è stato provato più volte da Allegri in un ruolo inedito sulla fascia durante il precampionato, segno della duttilità tattica che il tecnico vuole implementare.

La presenza di un DS come Tare, con la sua esperienza e visione, sta permettendo al Milan di muoversi con decisione e anticipare la concorrenza su talenti emergenti come Athekame. La politica del club sembra chiara: investire su giovani promettenti con ampi margini di crescita, capaci di integrarsi rapidamente nel progetto tattico di Allegri.

Con Jashari già in rosa e Athekame a un passo, il Milan si sta configurando come una squadra sempre più giovane e dinamica, pronta ad affrontare le sfide della prossima stagione. La rapidità con cui si stanno concludendo queste operazioni dimostra l’efficacia della sinergia tra la dirigenza, il DS Tare e il tecnico Massimiliano Allegri, tutti orientati a costruire un Milan competitivo e proiettato al futuro. L’attesa ora è tutta per l’annuncio ufficiale di Zachary Athekame, che potrebbe arrivare nelle prossime ore, scatenando l’entusiasmo dei tifosi rossoneri.