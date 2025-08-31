Mercato Milan, Tare bussa ancora in casa Chelsea? Due difensori nel mirino e valutazioni in corso

Mercato Milan, Igli Tare, dopo l’affare Nkunku, potrebbe tornare a bussare in casa Chelsea: ci sono due difensori nel mirino

Il calciomercato Milan continua a essere un terreno fertile per le trattative tra grandi club europei, e l’asse Milano-Londra si conferma ancora una volta uno dei più attivi. In particolare, il rapporto tra il Milan e il Chelsea è diventato sempre più stretto negli ultimi anni, con numerosi giocatori che hanno compiuto il viaggio dalla Premier League alla Serie A per vestire la maglia rossonera. Un flusso continuo che, a partire da gennaio 2021, ha portato a Milano ben cinque giocatori di primo piano dai Blues.

I primi ad arrivare sono stati Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek,. La lista si è poi arricchita con gli arrivi di Christian Pulisic e João Félix, talenti che hanno aggiunto qualità e imprevedibilità al reparto offensivo. L’ultimo, in ordine cronologico, è stato Christopher Nkunku, un acquisto che ha fatto sognare i tifosi milanisti e ha mostrato la volontà del club di investire su profili di alto livello. Questi cinque giocatori testimoniano una strategia chiara e vincente, basata su un’ottima conoscenza del mercato inglese e una rete di contatti consolidata.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’asse Milano-Chelsea avrebbe potuto portare a un altro colpo di mercato per il reparto difensivo del Milan. Sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del neo allenatore Massimiliano Allegri, il club rossonero ha sondato il terreno per due difensori centrali del Chelsea: Wesley Fofana e Benoît Badiashile. Il nome di Wesley Fofana ha subito suscitato grande interesse. Il difensore francese, talento purissimo e giovane promessa, è stato tuttavia bloccato dal nuovo tecnico del Chelsea, Enzo Maresca. La decisione è arrivata dopo l’infortunio di Levi Colwill, che ha reso Fofana un elemento insostituibile nella rosa londinese. L’idea di un trasferimento, almeno per il momento, è quindi tramontata.

Anche la pista Benoît Badiashile, ex Monaco, è stata attentamente valutata dal Milan. Il giocatore, però, non ha convinto a pieno per la sua tenuta fisica. Le sue condizioni, che lo vedono ancora in infermeria, hanno sollevato dubbi sulla sua affidabilità nel breve e nel lungo periodo. Il Milan, sotto la nuova gestione di Tare e Allegri, cerca certezze e profili che possano contribuire subito alla causa rossonera. La politica di mercato del club, infatti, si basa sulla ricerca di talenti non solo di qualità, ma anche in grado di garantire continuità e solidità. In un calcio sempre più competitivo, la tenuta fisica e l’integrità del giocatore sono diventate variabili fondamentali, e il Milan non vuole correre rischi inutili.

L’interesse per Fofana e Badiashile conferma che il Milan guarda ancora con attenzione al Chelsea per rinforzare la propria squadra. L’asse Milano-Londra è destinato a rimanere caldo, e non è da escludere che in futuro altri giocatori possano percorrere lo stesso cammino dei loro predecessori. La partnership tra i due club, infatti, si è dimostrata estremamente vantaggiosa per entrambi.