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Calciomercato

Mercato Milan, Tare si muove sottotraccia: due italiani nel mirino. I nomi

Published

1 ora ago

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Tare

Mercato Milan, i rossoneri sono molto interessati a Bellanova e Parisi in vista della prossima estate. I dettagli

Il Milan guarda con estrema attenzione al mercato dei terzini, con una strategia ben precisa: dare priorità a profili italiani. Come rivelato dall’esperto di mercato Alessandro Jacobone, la dirigenza rossonera sta lavorando da tempo per puntellare le corsie esterne con elementi che possano facilitare la compilazione delle liste per la prossima Champions League.

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Tra i nomi finiti nel mirino di Tare e Massimiliano Allegri, spiccano con forza quelli di Raoul Bellanova e Fabiano Parisi, per i quali sono giunte conferme dirette sui forti apprezzamenti della società.

Mercato Milan, Bellanova e Parisi per il 2027

L’interesse per i due esterni non è casuale, ma risponde a precise esigenze tecnico-tattiche.

  • Raoul Bellanova: L’esterno dell’Atalanta, già transitato dal settore giovanile rossonero, rappresenterebbe un ritorno strategico per la fascia destra, garantendo spinta e fisicità nel collaudato 3-5-2 di Allegri.
  • Fabiano Parisi: Il mancino della Fiorentina è invece il profilo individuato per offrire un’alternativa di qualità a sinistra, specialmente in vista delle rotazioni necessarie per affrontare il triplo impegno stagionale nel 2026/2027.

Secondo Jacobone, il Milan è pronto a muoversi con decisione: l’obiettivo è italianizzare la rosa senza perdere competitività internazionale.

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