Mercato Milan, il Diavolo accelera! Oggi vertice tra Allegri e Tare: ecco tutti i temi sul piatto

Mercato Milan, i rossoneri sono pronti ad accelerare: oggi vertice tra Massimiliano Allegri e Igli Tare: tutti i temi sul piatto

Max Allegri e Igli Tare, rispettivamente il nuovo allenatore e il nuovo direttore sportivo del Milan, sono al centro di un frenetico viavai di notizie e aggiornamenti sul calciomercato Milan. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la giornata di ieri ha visto un costante dialogo tra i due vertici rossoneri, focalizzato sulle strategie di mercato e, nello specifico, sulle trattative per Jashari e Athekame.

Nonostante l’imminente ripresa degli allenamenti pomeridiani, i due talenti svizzeri non si uniranno immediatamente al gruppo. Tuttavia, l’entusiasmo è alto per l’arrivo di Luka Modric e Santiago Gimenez, che, dopo le vacanze, si uniranno per la prima volta ai loro nuovi compagni. La loro presenza è un chiaro segnale delle ambizioni del Milan per la prossima stagione.

L’agenda di Allegri è fitta di impegni. L’allenatore livornese è atteso da un confronto cruciale con Tare, un incontro che servirà a fare il punto sulle prossime mosse in entrata e in uscita. La situazione di Jashari e Athekame rimane incerta; non è garantito che i due siano disponibili per le amichevoli di prestigio contro il Leeds e il Chelsea. La speranza di Allegri è quella di poterli schierare per la sfida di Coppa Italia contro il Bari, in programma il 17 agosto, un appuntamento che darà il via alla stagione ufficiale.

Ma il dialogo tra Allegri e Tare non si esaurirà con i giovani acquisti. Secondo quanto rivelato dalla “rosea”, sul tavolo ci sarà anche la questione del possibile nuovo attaccante che affiancherà Gimenez. Il Milan è alla ricerca di un profilo che possa garantire profondità e gol al reparto offensivo, e le valutazioni sono in corso per individuare il profilo ideale che si sposi con le idee tattiche di Allegri.

Un altro tema di fondamentale importanza che verrà affrontato è la delicata situazione riguardante Mike Maignan. Il portiere francese, uno dei pilastri della squadra, ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026. L’obiettivo primario di Allegri è quello di convincere Maignan a rinnovare, evitando il rischio di perderlo a parametro zero tra due stagioni. La dirigenza rossonera, in piena sintonia con l’allenatore, farà di tutto per arrivare a una fumata bianca a fine mercato, assicurandosi la permanenza di uno dei migliori portieri in circolazione.

Questo periodo di intensa attività sul mercato sottolinea la volontà del Milan di costruire una squadra competitiva e ambiziosa, capace di lottare su tutti i fronti. Le sinergie tra Allegri e Tare saranno cruciali per definire il volto del nuovo Milan, un Milan che punta a rafforzarsi con acquisti mirati e a blindare i propri talenti più preziosi. La tifoseria rossonera attende con trepidazione gli sviluppi di questi giorni caldi, sperando che il lavoro dietro le quinte si traduca in un inizio di stagione brillante e ricco di soddisfazioni.