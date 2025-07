Mercato Milan, Tare pensa ad Adams al posto di Jashari

Mercato Milan, Igli Tare è pronto a spiazzare tutti: spunta Tyler Adams come principale alternativa a Jashari per il centrocampo

La finestra di calciomercato estiva continua a tenere banco in casa Milan, con il direttore sportivo Igli Tare e il nuovo allenatore Massimiliano Allegrial lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il centrocampo è un reparto chiave su cui intervenire e la “telenovela” legata ad Ardon Jashari del Club Brugge sembra non voler trovare una conclusione. Nonostante il forte interesse del Milan e la volontà del giovane svizzero di approdare a San Siro, la trattativa con il club belga si sta rivelando più complessa del previsto.

Le richieste del Club Brugge continuano a essere elevate, e sebbene il calciomercato Milan stia lavorando “a oltranza” per trovare un accordo, il rischio di un nulla di fatto spinge Tare a guardarsi intorno. Come riportato da Tuttosport questa mattina, un nome nuovo (ma in realtà già noto agli osservatori rossoneri) è tornato prepotentemente alla ribalta: Tyler Adams.

Il centrocampista statunitense, classe 1999, milita attualmente nel Bournemouth. Non è la prima volta che il nome di Adams viene accostato al Milan: già in passato il club rossonero aveva mostrato interesse per le sue qualità. La valutazione che le “Cherries” fanno dell’americano si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro, una cifra in linea con il budget che il Milanintende investire per completare il proprio reparto mediano. Questo posiziona Adams in una fascia di prezzo simile a quella di Jashari e, precedentemente, a quella di Guerra, dimostrando una chiara strategia di mercato del club.

Tyler Adams rappresenta un profilo estremamente interessante per la mediana rossonera. Le sue caratteristiche di dinamismo, recupero palla e intelligenza tattica lo renderebbero una soluzione più che gradita per Allegri. È un giocatore abituato a ritmi elevati, con esperienza in campionati importanti e una fisicità che potrebbe fare la differenza in Serie A. La sua capacità di ricoprire diverse posizioni a centrocampo lo rende inoltre un elemento versatile, prezioso per un allenatore come Allegri che ama avere diverse opzioni tattiche.

Nonostante l’attrattiva di Adams, la priorità del Milan rimane Ardon Jashari. La dirigenza rossonera è decisa a fare un “ulteriore tentativo nelle prossime ore” per lo svizzero, anche e soprattutto per “premiare tutti gli sforzi compiuti dal ragazzo in queste settimane”. La sua giovane età, il potenziale di crescita e la grande volontà di vestire la maglia rossonera lo rendono l’obiettivo numero uno. La perseveranza del Milan su Jashari testimonia la fiducia nelle sue qualità e la convinzione che possa diventare un pilastro del futuro rossonero.

Tuttavia, il mercato è imprevedibile e le trattative possono arenarsi da un momento all’altro. In tal caso, il Milan ha dimostrato di avere un “piano B” già pronto. Tyler Adams è l’alternativa concreta e credibile su cui puntare qualora la pista Jashari dovesse “una volta e per tutte arenarsi”. Questa strategia dimostra la professionalità e la lungimiranza di Igli Tare, che vuole evitare di farsi trovare impreparato e garantire comunque ad Allegri i rinforzi necessari per costruire una squadra competitiva e all’altezza delle ambizioni del Milan.