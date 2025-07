Mercato Milan, Tare non si ferma! Altri tre acquisti nel mirino, il punto ruolo per ruolo

Mercato Milan, dopo Estupinan Tare non si ferma: nel mirino ci sono almeno altri tre acquisti. Il punto ruolo per ruolo

Il calciomercato estivo del Milan si infiamma con un colpo di grande prospettiva: Pervis Estupiñán è ufficialmente il quarto acquisto della sessione. Il terzino sinistro ecuadoregno arriva a Milano per una cifra complessiva di circa 19 milioni di euro, un investimento significativo che testimonia la volontà del club di rafforzare la rosa con elementi di qualità e prospettiva. L’arrivo di Estupiñán è particolarmente gradito dal tecnico Massimiliano Allegri, che spera di averlo a disposizione già per la prestigiosa amichevole di sabato contro il Liverpool, un banco di prova importante per il neoacquisto e per l’intera squadra.

La rapidità con cui si è conclusa l’operazione sottolinea la volontà di Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, di consegnare ad Allegri una squadra il più completa possibile in vista degli impegni della prossima stagione. Già domani, il terzino sudamericano partirà alla volta di Hong Kong per unirsi ai suoi nuovi compagni e partecipare alla seconda metà della tournée in Asia e Pacifico, un’occasione preziosa per integrarsi nel gruppo e iniziare a lavorare sotto la guida del nuovo staff tecnico.

Le Aspettative su Estupiñán: Un Terzino Moderno per il Milan di Allegri

L’entusiasmo per l’arrivo di Estupiñán è palpabile, come confermato dalle parole del collega Luca Bianchin in un pezzo per la versione digitale della Gazzetta dello Sport. Bianchin sottolinea: “La certezza è che Allegri è soddisfatto dell’acquisto.” Questo è un punto cruciale, in quanto la sintonia tra tecnico e dirigenza è fondamentale per la buona riuscita di un progetto sportivo. Nelle intenzioni di Allegri e del Milan, Estupiñán sarà un terzino che spinge, corre e può dare una mano con il mancino. Le sue doti atletiche e la sua capacità di coprire l’intera fascia lo rendono un profilo ideale per il calcio moderno, un giocatore in grado di combinare la fase difensiva con un contributo significativo in fase offensiva.

Le sue caratteristiche non si limitano alla corsa e alla spinta: Bianchin evidenzia anche come Estupiñán “può calciare da fermo e cerca la porta anche da lontano.” Questo aggiunge un’ulteriore dimensione al suo gioco, rendendolo una potenziale arma in più sui calci piazzati e nelle conclusioni dalla distanza. Naturalmente, “Tutto sarà da testare“, come giustamente ricorda Bianchin, ma l’aspettativa è che il Milan abbia trovato in Estupiñán un nuovo titolare sulla corsia sinistra.

Il Mercato Rossonero non si Ferma: Obiettivi e Prossimi Passi

Nonostante l’importante acquisto di Estupiñán, il mercato del Milan è tutt’altro che chiuso. La dirigenza, con Tare al timone, è pienamente consapevole delle necessità della squadra. Bianchin lo ribadisce chiaramente: “Ne mancano tre, forse quattro, da trovare sul mercato: un terzino destro, un centrocampista e un centravanti.” Questi sono i ruoli chiave su cui il Milan dovrà concentrarsi nei prossimi 40 giorni di mercato per completare la rosa e dare ad Allegri tutte le opzioni necessarie per affrontare una stagione impegnativa.

La ricerca di un terzino destro di pari livello a Estupiñán, un centrocampista in grado di dare equilibrio e qualità alla mediana, e un centravanti prolifico che possa garantire un alto numero di gol sono le priorità assolute. Il Milan ha dimostrato con l’acquisto di Estupiñán di essere pronto a investire per raggiungere i propri obiettivi. La tifoseria rossonera attende con ansia i prossimi sviluppi, fiduciosa che la società, sotto la guida di Tare e Allegri, stia costruendo una squadra competitiva e in grado di tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. Il conto alla rovescia per i prossimi colpi di mercato è ufficialmente iniziato.