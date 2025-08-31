Mercato Milan, svolta Joe Gomez! Fiducia in aumento, nella notte la possibile chiusura dell’operazione? La situazione

Mercato Milan, arriva la svolta per Joe Gomez: fiducia in aumento dei rossoneri per la chiusura del colpo con il Liverpool

La sessione di calciomercato estiva del Milan sta entrando nel vivo e, dopo l’annuncio del nuovo assetto societario con il direttore sportivo Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri, i rossoneri puntano a rinforzare la rosa con acquisti mirati e di spessore. L’obiettivo principale è la difesa e, secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Joe Gomez, centrale del Liverpool.

Milan, Gomez è il nome per la difesa

Il Milan ha un obiettivo ben preciso per la sua difesa: Joe Gomez. Il difensore inglese, classe 1997, è da tempo nel mirino dei rossoneri, ma ora la trattativa sembra aver subito un’accelerazione decisiva. La dirigenza milanista, guidata dal nuovo DS Igli Tare, ha individuato in Gomez il profilo ideale per affiancare iFikayo Tomori. Le caratteristiche tecniche e fisiche del giocatore, tra cui la velocità, l’esperienza internazionale e la versatilità (può giocare anche come terzino destro), lo rendono un elemento di primissimo livello.

Le mosse di Tare e Allegri

L’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo e di Massimiliano Allegri come allenatore ha dato una scossa al mercato rossonero. I due professionisti hanno le idee molto chiare su come rinforzare la squadra. Tare sta lavorando a stretto contatto con la controparte del Liverpool per trovare la giusta formula per il trasferimento. L’operazione non è semplice, dato l’alto valore del giocatore e l’importanza che riveste per il club inglese. Tuttavia, la fiducia nel riuscire a chiudere l’affare è in aumento. Allegri, dal canto suo, ha già dato il suo benestare all’acquisto, ritenendo Gomez il rinforzo perfetto per completare il reparto arretrato e puntare alla vittoria del campionato. La sua esperienza e leadership in campo sono viste come un valore aggiunto fondamentale per il gruppo.

Calciomercato Milan: le altre trattative

Mentre la trattativa per Joe Gomez prosegue, il Milan si sta muovendo anche su altri fronti. Il club rossonero, infatti, sta cercando di rinforzare anche il centrocampo e l’attacco. Tare e Allegri sono al lavoro per individuare le migliori occasioni sul mercato, con l’obiettivo di creare una rosa competitiva e in grado di lottare per tutti i trofei. I tifosi sono in fermento e attendono con ansia l’ufficialità dei prossimi acquisti, nella speranza che la squadra possa tornare a dominare in Italia e in Europa.