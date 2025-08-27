Connect with us

Calciomercato News

Mercato Milan, stravolgimenti continui su Vlahovic: serbo irremovibile, ha comunicato questa cosa a Tare

Calciomercato News

Nkunku Milan, bomba dall'Inghilterra! Presa di posizione del calciatore, ha comunicato questa cosa al club rossonero

Calciomercato News

Kim Milan, è lui il primo obiettivo per la difesa! Tare in azione, c'è un grosso ostacolo da superare

Calciomercato News

Mercato Milan, trattativa caldissima per Nkunku! La mossa del calciatore avvicina l'ex Lipsia a Milanello

Calciomercato News

Chukwueze Milan, a Lecce l'ultima recita in rossonero? Allegri categorico e nigeriano già avvisato

Calciomercato

Mercato Milan, stravolgimenti continui su Vlahovic: serbo irremovibile, ha comunicato questa cosa a Tare

Milan news 24

Published

1 ora ago

on

By

vlahovic juventus

Mercato Milan, Dusan Vlahovic ha comunicato a Tare di non essere disposto a fare particolari sacrifici sull’ingaggio da 12 milioni di euro

La situazione tra Dusan Vlahovic e il calciomercato Milan si fa sempre più complessa, con le ultime indiscrezioni che non lasciano presagire un esito positivo per i tifosi rossoneri. Secondo il noto esperto di mercato Matteo Moretto, non ci sono stati contatti recenti tra il club di Milano e l’entourage dell’attaccante serbo. Le difficoltà principali sembrano legate a una questione economica che, al momento, appare come un ostacolo insormontabile: lo stipendio di Vlahovic.

Lo stipendio, un muro insormontabile

Il Milan, con il neo-direttore sportivo Igli Tare che sta lavorando per costruire la squadra del futuro, è pienamente consapevole che le richieste salariali di Dusan Vlahovic sono molto elevate e potrebbero rappresentare un problema insormontabile per le casse del club. Le cifre che circolano, infatti, superano i parametri attuali del monte ingaggi rossonero, rendendo l’operazione estremamente complicata se non addirittura impossibile. Nonostante il desiderio di avere un attaccante di punta, il club sembra non voler sforare i propri bilanci per un singolo giocatore, anche se si tratta di un profilo di altissimo livello come quello di Vlahovic. Il rispetto del budget è una priorità per la dirigenza e questa posizione di fermezza sta complicando ogni trattativa.

La posizione di Vlahovic

Un altro elemento cruciale che sta bloccando ogni possibile sviluppo è la mancanza di apertura da parte dello stesso Dusan Vlahovic. Sempre secondo Moretto, l’attaccante non è disposto a sacrificare parte del suo stipendio per vestire la maglia rossonera. Un’apertura di questo tipo sarebbe stata un segnale forte e avrebbe potuto innescare una serie di contatti e negoziazioni, ma al momento non c’è stata alcuna dimostrazione di flessibilità. La sua posizione ferma sulle richieste salariali rende il Milan una destinazione poco probabile, a meno di clamorosi colpi di scena. Questa irremovibilità del giocatore sul fronte economico è il principale motivo per cui il Milan non ha intensificato i contatti.

Allegri e Tare al lavoro

Nonostante la trattativa per Vlahovic sia in una fase di stallo, il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, e il direttore sportivo Igli Tare stanno lavorando in piena sintonia per individuare alternative valide sul mercato. Il loro obiettivo è quello di costruire una squadra competitiva che possa lottare per i massimi traguardi. Il duo è consapevole che il ruolo di attaccante è fondamentale e sta valutando diversi profili che possano sposare il progetto tecnico ed economico del club. La ricerca di un nuovo centravanti continua, con l’intenzione di portare a Milanello un giocatore che possa garantire gol e un contributo decisivo alla squadra.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.