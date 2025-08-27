Mercato Milan, stravolgimenti continui su Vlahovic: serbo irremovibile, ha comunicato questa cosa a Tare

Mercato Milan, Dusan Vlahovic ha comunicato a Tare di non essere disposto a fare particolari sacrifici sull’ingaggio da 12 milioni di euro

La situazione tra Dusan Vlahovic e il calciomercato Milan si fa sempre più complessa, con le ultime indiscrezioni che non lasciano presagire un esito positivo per i tifosi rossoneri. Secondo il noto esperto di mercato Matteo Moretto, non ci sono stati contatti recenti tra il club di Milano e l’entourage dell’attaccante serbo. Le difficoltà principali sembrano legate a una questione economica che, al momento, appare come un ostacolo insormontabile: lo stipendio di Vlahovic.

Lo stipendio, un muro insormontabile

Il Milan, con il neo-direttore sportivo Igli Tare che sta lavorando per costruire la squadra del futuro, è pienamente consapevole che le richieste salariali di Dusan Vlahovic sono molto elevate e potrebbero rappresentare un problema insormontabile per le casse del club. Le cifre che circolano, infatti, superano i parametri attuali del monte ingaggi rossonero, rendendo l’operazione estremamente complicata se non addirittura impossibile. Nonostante il desiderio di avere un attaccante di punta, il club sembra non voler sforare i propri bilanci per un singolo giocatore, anche se si tratta di un profilo di altissimo livello come quello di Vlahovic. Il rispetto del budget è una priorità per la dirigenza e questa posizione di fermezza sta complicando ogni trattativa.

La posizione di Vlahovic

Un altro elemento cruciale che sta bloccando ogni possibile sviluppo è la mancanza di apertura da parte dello stesso Dusan Vlahovic. Sempre secondo Moretto, l’attaccante non è disposto a sacrificare parte del suo stipendio per vestire la maglia rossonera. Un’apertura di questo tipo sarebbe stata un segnale forte e avrebbe potuto innescare una serie di contatti e negoziazioni, ma al momento non c’è stata alcuna dimostrazione di flessibilità. La sua posizione ferma sulle richieste salariali rende il Milan una destinazione poco probabile, a meno di clamorosi colpi di scena. Questa irremovibilità del giocatore sul fronte economico è il principale motivo per cui il Milan non ha intensificato i contatti.

Allegri e Tare al lavoro

Nonostante la trattativa per Vlahovic sia in una fase di stallo, il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, e il direttore sportivo Igli Tare stanno lavorando in piena sintonia per individuare alternative valide sul mercato. Il loro obiettivo è quello di costruire una squadra competitiva che possa lottare per i massimi traguardi. Il duo è consapevole che il ruolo di attaccante è fondamentale e sta valutando diversi profili che possano sposare il progetto tecnico ed economico del club. La ricerca di un nuovo centravanti continua, con l’intenzione di portare a Milanello un giocatore che possa garantire gol e un contributo decisivo alla squadra.