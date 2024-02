Mercato Milan: «Pronti questi rinforzi per una spesa di almeno 100 milioni». L’indiscrezione

Mercato Milan, l’indiscrezione: «Arriveranno questi rinforzi per una spesa di almeno 100 milioni». Gli aggiornamenti

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato Milan, svelando strategie e obiettivi in vista della prossima sessione estiva.

Secondo quanto si apprende la dirigenza rossonera avrebbe già in mente almeno 3-4 colpi in totale di qualità in praticamente tutti i reparti per una spesa che potrebbe anche superare i 100 milioni di euro complessivi. Molto dipenderà da eventuali uscite pesanti.