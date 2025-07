Mercato Milan, Tare ha una strategia precisa! Questo sarà l’ultimo colpo dei rossoneri, Allegri in attesa

Mercato Milan, Igli Tare prepara la strategia: l’ultimo colpo dei rossoneri sarà il centravanti. Allegri resta in attesa

Il calciomercato estivo del Milan si avvicina alla fase cruciale e, come sottolineato da Marco Guidi su La Gazzetta dello Sport, l’attesa è tutta per il nuovo attaccante che completerà la rosa rossonera. L’affare più importante in entrata, infatti, dovrebbe concretizzarsi nella seconda metà di agosto, a ridosso della chiusura delle trattative. Una strategia ben precisa, quella del club di Via Aldo Rossi, che punta a cogliere opportunità last-minute da squadre europee.

L’intenzione del nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, in perfetta sintonia con il neo-allenatore Massimiliano Allegri, è quella di scandagliare il mercato alla ricerca di esuberi di lusso dalle grandi squadre estere o di situazioni complesse che possano generare occasioni irripetibili. Guidi, nel suo approfondimento, fa nomi di assoluto richiamo che farebbero sognare i tifosi milanisti. Tra questi spiccano Gonçalo Ramos, attaccante del PSG, Nicolas Jackson del Chelsea e Darwin Núñez del Liverpool. Tre profili con caratteristiche diverse ma tutti in grado di alzare notevolmente il livello tecnico e la potenza di fuoco dell’attacco rossonero.

L’idea è chiara: non accontentarsi, ma puntare a un big che possa garantire un elevato numero di gol e un contributo decisivo sia in campionato che in Champions League. La pazienza, in questo caso, diventa una virtù strategica, permettendo al Milan di osservare l’evolversi delle dinamiche di mercato e di intervenire nel momento più propizio, quando i prezzi potrebbero scendere o la volontà dei giocatori spingere per un trasferimento.

Non solo estero, però. Guidi accende un faro anche su una situazione interna al campionato italiano che potrebbe interessare da vicino il Diavolo: quella di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Juventus vive una situazione tutt’altro che semplice e i bianconeri potrebbero essere costretti a trovare una soluzione per lui prima del gong finale dell’1 settembre. Un’eventualità che renderebbe Vlahovic un’occasione imperdibile per il Milan, che si ritroverebbe a poter trattare per un centravanti di altissimo profilo e già rodato nel calcio italiano.

La dirigenza milanista, sotto la guida di Tare e con le indicazioni tattiche di Allegri, sta lavorando sodo per garantire al tecnico una rosa completa e competitiva. L’arrivo di un attaccante di spessore è la ciliegina sulla torta di una campagna acquisti che punta a consolidare la squadra ai vertici del calcio italiano ed europeo. L’attesa è dunque alta e i prossimi giorni saranno decisivi per capire chi sarà il nuovo volto del reparto offensivo rossonero, chiamato a raccogliere l’eredità di illustri predecessori e a trascinare il Milan verso nuovi successi. L’obiettivo è chiaro: un centravanti in grado di infiammare San Siro e di siglare i gol che contano. La data da segnare sul calendario è la seconda metà di agosto, quando il mercato del Milan dovrebbe regalare l’ultimo e più atteso colpo in entrata.