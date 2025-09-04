Mercato Milan, prosegue lo stallo per Bennacer: comunicazione a Tare, destinazione rifiutata

Mercato Milan, Ismael Bennacer continua a non aprire alla destinazione Trabzonspor: comunicazione a Tare, prosegue lo stallo

Il futuro di Ismaël Bennacer continua a essere avvolto nel mistero, con il centrocampista algerino che sembra sempre più lontano dal calciomercato Milan. A confermare l’indiscrezione è il giornalista esperto di mercato, Fabrizio Romano, che ha rivelato un’offerta ufficiale e scritta da parte del Trabzonspor. Nonostante la proposta concreta, Bennacer non ha ancora dato il suo benestare, alimentando le speculazioni su una sua possibile permanenza in Italia o su una destinazione diversa da quella turca.

L’uscita di Bennacer dal Milan sembra ormai un’opzione concreta. Il club rossonero, sotto la nuova gestione di Igli Tare come direttore sportivo e di Massimiliano Allegri come allenatore, sta valutando attentamente le strategie per la stagione. La cessione dell’algerino potrebbe sbloccare fondi preziosi per il mercato in entrata di gennaio, permettendo alla dirigenza di Tare di investire su nuovi profili che si adattino alla visione tattica di Allegri. L’arrivo di un nuovo tecnico e di un nuovo dirigente spesso porta a un cambio di rotta, e il caso di Bennacer sembra rientrare perfettamente in questa dinamica.

L’offerta del Trabzonspor rappresenta una potenziale via d’uscita per il giocatore, ma la sua esitazione potrebbe indicare un’attesa per altre proposte. Il talento di Bennacer è indiscutibile e ha attirato l’attenzione di numerosi club europei. Se il centrocampista algerino deciderà di non accettare l’offerta turca, si aprirà una vera e propria asta. Quale sarà la sua prossima destinazione? Rimarrà in Italia o si trasferirà all’estero?

Per il Milan di Tare e Allegri, la situazione di Bennacer è un tassello fondamentale nel puzzle del mercato. La scelta del giocatore influenzerà direttamente le prossime mosse del club. Una sua cessione, infatti, potrebbe permettere l’arrivo di nuovi rinforzi in inverno.

In questo intricato scenario, le prossime ore saranno decisive. Il Trabzonspor tenterà di convincere Bennacer ad accettare l’offerta, mentre altri club potrebbero inserirsi nella trattativa. Nel frattempo, i tifosi rossoneri restano con il fiato sospeso, in attesa di capire se il loro centrocampista continuerà a restare al Milan o se la sua avventura in Italia si concluderà dopo anni di successi. La finestra di mercato è ancora lunga e ogni giorno potrebbe portare a nuove, inaspettate evoluzioni. La sensazione, come riportato da Fabrizio Romano, è che il futuro di Bennacer sia lontano da Milano.