Mercato Milan, Bennacer in stallo! Quell’ipotesi tramonta subito, l’algerino resta a Milanello

Mercato Milan, la situazione di Ismael Bennacer resta in stallo: il Marsiglia non vuole inserirlo nella possibile trattativa per Rabiot

Un’indiscrezione di mercato lanciata dal noto giornalista Matteo Moretto sta scuotendo l’ambiente milanista. Al centro di tutto c’è una possibile trattativa per portare Adrien Rabiot al calciomercato Milan, un’operazione che però si sta rivelando più complessa del previsto. L’interesse per il centrocampista francese, attualmente in forza al Marsiglia, è concreto, ma il club rossonero sta incontrando diverse difficoltà, in particolare legate al ruolo di un altro giocatore molto importante per il Milan: Ismaël Bennacer.

Secondo quanto riportato da Moretto, il Milan avrebbe proposto al Marsiglia di inserire Bennacer nell’affare per abbassare il costo del cartellino di Rabiot. Tuttavia, la risposta del club francese è stata chiara e decisa: il Marsiglia non intende inserire Bennacer in questa operazione. Per il club transalpino, l’arrivo di Rabiot non è una priorità assoluta in questo momento, e la sua valutazione si aggira intorno ai 14-15 milioni di euro. Questa posizione rende la trattativa molto più difficile per il Milan, che sperava di poter ammortizzare la spesa.

La dirigenza rossonera, guidata dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e sotto la guida tecnica del neo-allenatore Massimiliano Allegri, è ora impegnata a studiare la fattibilità e la struttura dell’operazione. L’arrivo di un centrocampista con le caratteristiche di Rabiot, un giocatore fisico, tecnico e con esperienza internazionale, sarebbe un innesto di grande valore per il centrocampo del Milan. Allegri, in particolare, lo considera un profilo ideale per dare equilibrio e qualità alla squadra, e la sua versatilità gli permetterebbe di ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo.

Il mercato del Milan è in pieno fermento e le strategie del club sembrano chiare: puntare su giocatori di qualità e esperienza per tornare a competere ai massimi livelli. La scelta di Allegri come allenatore e di Tare come direttore sportivo va in questa direzione. I due sono al lavoro per costruire una squadra che possa affrontare al meglio la prossima stagione, e l’acquisto di Rabiot rientrerebbe perfettamente in questo progetto.

Tuttavia, il Marsiglia non sembra intenzionato a fare sconti, né a cedere sulla questione Bennacer. Per il club francese, l’algerino non rappresenta una necessità imminente. Il Milan dovrà quindi trovare una soluzione alternativa per convincere il Marsiglia a cedere Rabiot. Potrebbe trattarsi di un’offerta cash, magari un po’ più alta, o dell’inserimento di altri giocatori nella trattativa. L’operazione è ancora in una fase preliminare e la strada è in salita, ma il Milan è determinato a portare avanti i suoi obiettivi di mercato. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se la trattativa potrà decollare o se i rossoneri dovranno virare su altri profili.