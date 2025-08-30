Mercato Milan, stallo Alex Jimenez! Ancora nessun accordo, Tare inflessibile su prezzo e formula dell’operazione

Mercato Milan, ancora in stallo la trattativa col Bournemouth per il trasferimento di Alex Jimenez: Tare inflessibile con gli inglesi

Nonostante le trattative tra il calciomercato Milan e il Bournemouth per il difensore spagnolo Álex Jiménez siano ancora in corso, c’è un forte senso di ottimismo riguardo a una loro imminente conclusione. Le due società sono vicine a un’intesa, che potrebbe essere raggiunta presto. Il Milan, sotto la nuova gestione tecnica che vede Igli Tare come direttore sportivo e Massimiliano Allegri in panchina, sta mostrando una chiara strategia di investimento sui giovani talenti e Jiménez rientra perfettamente in questo profilo.

Dettagli della trattativa: cifre e clausole

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il Milan ha formulato una richiesta economica ben definita. I rossoneri non sono disposti a scendere sotto i 20 milioni di euro e puntano a un’operazione che, con l’aggiunta di bonus legati a obiettivi sportivi, potrebbe arrivare fino a 25 milioni di euro. Un altro aspetto cruciale della negoziazione riguarda la formula del trasferimento: il Milan è irremovibile sulla richiesta di un obbligo di riscatto e non prende in considerazione un semplice diritto. Questa clausola è fondamentale per la società milanese in quanto garantisce la certezza dell’acquisto definitivo del giocatore al termine del periodo di prestito. Il Bournemouth, dal canto suo, sta valutando la proposta e le parti sembrano ormai a un passo dalla quadratura del cerchio. .

La strategia del Milan: giovani e prospettive

L’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo ha portato una ventata di freschezza nelle strategie di mercato del club. La sua filosofia, basata sulla ricerca e valorizzazione di giovani promesse, si sposa alla perfezione con le esigenze di una squadra che vuole costruire il proprio futuro su basi solide. Jiménez, con la sua velocità, tecnica e versatilità, è considerato un profilo ideale per il nuovo corso tecnico. Anche Massimiliano Allegri, il neo-allenatore, ha espresso il suo apprezzamento per il giocatore, considerandolo un tassello importante per la linea difensiva che intende costruire. La volontà di Allegri di lavorare con giocatori giovani e motivati è evidente, e l’acquisto di Jiménez ne sarebbe una chiara testimonianza.