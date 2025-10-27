Mercato Milan, per la difesa non tramonta Solet! Spunta l’indizio... Le ultime

Mercato Milan, non tramonta l’idea Solet per la difesa in vista di gennaio o giugno: scout rossoneri oggi presenti per Udinese-Lecce

Gli scout rossoneri erano presenti alla Dacia Arena per assistere alla partita Udinese-Lecce, con l’obiettivo di monitorare da vicino alcuni osservati speciali in vista delle prossime finestre di mercato Milan. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza, spicca quello del difensore francese dell’Udinese, Oumar Solet.

Secondo quanto riportato da Alessandro Jacobone, l’attenzione su Solet, sebbene sia solo all’inizio, è concreta.

Mercato Milan, Oumar Solet: identikit e caratteristiche

Classe 2000, Oumar Solet è un difensore centrale di nazionalità francese che si sta imponendo come una delle rivelazioni del campionato. Il suo profilo sembra corrispondere alle esigenze del Milan, che è costantemente alla ricerca di giovani talenti con potenziale internazionale per rafforzare la retroguardia.

Fisicità Imponente: Con i suoi 192 cm di altezza e un peso di 88 kg , Solet spicca per la sua grande fisicità e l’aggressività nei duelli. È un giocatore non semplice da saltare e fa valere la sua potenza in marcatura.

Con i suoi di altezza e un peso di , Solet spicca per la sua e l’aggressività nei duelli. È un giocatore e fa valere la sua potenza in marcatura. Abilità Tecnica: Nonostante la stazza, è dotato di una buona tecnica di base e non si limita al compitino difensivo: è un giocatore a cui «piace giocare il pallone» e cerca spesso la verticalizzazione o l’apertura, non accontentandosi del passaggio al compagno più vicino.

Nonostante la stazza, è dotato di una e non si limita al compitino difensivo: è un giocatore a cui e cerca spesso la o l’apertura, non accontentandosi del passaggio al compagno più vicino. Progressi in Serie A: Arrivato all’Udinese, ha dimostrato di essere un difensore in rapida crescita, elogiato per la sua concentrazione, lettura e capacità di anticipo.

Il Milan, che non è nuovo all’acquisto di difensori centrali francesi di prospettiva, è ora chiamato a valutare se trasformare questo “inizio di monitoraggio” in un’azione concreta, considerando che Solet è già un punto fermo della difesa bianconera.