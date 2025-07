Mercato Milan, caccia al terzino destro: Allegri ha un sogno proibito. E Tare...

Mercato Milan, continua la caccia al terzino destro: il sogno di Allegri e Tare è Guela Doue dello Strasburgo ma i costi sono altissimi

Il calciomercato Milan si trova ad affrontare un’estate di mercato complessa, non solo per la questione Ardon Jashari, ma soprattutto per la difficile ricerca del terzino destro ideale. Dopo settimane di speculazioni e nomi accostati, la dirigenza rossonera, sotto la guida del nuovo DS Igli Tare e le indicazioni del neo-allenatore Massimiliano Allegri, si concentra su un obiettivo primario che, tuttavia, si sta rivelando più complicato del previsto da raggiungere.

Inizialmente, l’attenzione sembrava essersi spostata su Marc Pubill, giovane talento che per un periodo è stato considerato il prescelto per ricoprire il ruolo sulla fascia destra. Tuttavia, come riportato da diverse fonti, la realtà dei fatti narra una storia diversa: Pubill non ha mai realmente convinto Max Allegri. Il tecnico toscano, noto per la sua meticolosità e le sue richieste specifiche, evidentemente non ha visto nello spagnolo il profilo adatto per il suo progetto tattico. Questo ha costretto il Milan a rivedere le proprie strategie e a tornare sul nome in cima alla lista dei desideri.

Secondo quanto ribadito con forza da Tuttosport, il grande obiettivo per il ruolo di terzino destro è e rimane Désiré Doué dello Strasburgo. Il quotidiano torinese ha titolato in modo inequivocabile: “Nel mirino c’è Doué ma lo Strasburgo non vuole scendere sotto i 30 milioni“. Questa cifra rappresenta un ostacolo significativo per il club di Via Aldo Rossi, che sta cercando di bilanciare le ambizioni sportive con una gestione oculata delle risorse economiche.

Doué, giovane e promettente terzino francese, ha dimostrato sul campo le qualità che lo rendono il preferito di Allegri e dell’intera dirigenza rossonera. La sua velocità, la capacità di spinta sulla fascia e la solidità difensiva lo rendono il profilo ideale per il modulo e le idee di gioco del tecnico livornese. La sua duttilità e il suo potenziale di crescita sono elementi che hanno convinto appieno lo staff tecnico e la squadra di mercato capitanata da Tare.

La determinazione dello Strasburgo nel non voler cedere il giocatore per meno di 30 milioni di euro testimonia il valore che il club francese attribuisce a Doué. Questa richiesta elevata pone il Milan di fronte a un bivio: insistere con una trattativa lunga e complessa per provare a limare il prezzo o valutare alternative meno onerose, ma forse meno convincenti dal punto di vista tecnico.

L’arrivo di Igli Tare come Direttore Sportivo e di Massimiliano Allegri come allenatore ha segnato un nuovo corso per il Milan. Entrambi sono figure di grande esperienza e con una chiara visione per il futuro della squadra. La loro sinergia sarà fondamentale per superare le difficoltà di questo mercato estivo e assicurare al Milan i rinforzi necessari per competere ai massimi livelli nella prossima stagione. La questione Doué sarà uno dei test più importanti per la nuova coppia dirigenziale e tecnica, chiamata a dimostrare la propria capacità di negoziazione e la propria risolutezza nel raggiungere gli obiettivi prefissati.

Resta da vedere se il Milan riuscirà a sbloccare la situazione con lo Strasburgo e a portare Désiré Doué a Milanello, oppure se sarà costretto a virare su altri obiettivi per la fascia destra. Di certo, la ricerca del terzino destro titolare rimane una delle priorità assolute per il club rossonero in questa sessione di mercato.