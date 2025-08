Mercato Milan, smentite su Athekame! Accordo praticamente chiuso ma c’è ancora un dettaglio da sistemare. Ecco quale

Mercato Milan, arrivano smentite sull’arrivo di Athekame questa sera a Milano: trattativa ai dettagli ma manca ancora la fumata bianca

Le voci sul possibile arrivo di Athekame al calciomercato Milan si rincorrono da giorni, ma secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il giovane talento non è atteso a Milano nella giornata odierna, mercoledì 6 agosto 2025. L’operazione, sebbene super avanzata, sembra destinata a concretizzarsi solo dopo l’impegno di questa sera del giocatore con la sua attuale squadra, il Basilea. Questo slittamento conferma che il programma iniziale rimane inalterato, nonostante l’entusiasmo crescente tra i tifosi rossoneri.

La situazione è sotto gli occhi attenti di tutti, specialmente da quando Igli Tare ha assunto il ruolo di nuovo Direttore Sportivo del Milan e Massimiliano Allegri è tornato sulla panchina rossonera come nuovo allenatore. Entrambi sono figure chiave che stanno lavorando incessantemente per plasmare una squadra competitiva e in linea con le ambizioni del club. L’arrivo di un giocatore del calibro di Athekame, sebbene ancora in via di definizione, rappresenterebbe un segnale forte delle intenzioni del Milan sul mercato.

Il Milan ha dimostrato in questa finestra di mercato una chiara volontà di investire su giovani talenti con un potenziale di crescita elevato, affiancandoli a giocatori di esperienza per creare un mix equilibrato. Athekame rientra perfettamente in questa strategia, essendo un profilo che potrebbe garantire sia un contributo immediato che una prospettiva futura per il club. La sua abilità nel gioco e la sua visione di campo lo rendono un elemento estremamente interessante per il nuovo assetto tattico che Allegri potrebbe voler implementare.

La trattativa per Athekame è stata definita da Fabrizio Romano come “super avanzata”, il che suggerisce che le parti sono molto vicine a raggiungere un accordo definitivo. Tuttavia, come spesso accade nel calciomercato, i dettagli possono fare la differenza e le ultime fasi di una negoziazione sono sempre le più delicate. Il fatto che il giocatore sia atteso per la partita di questa sera con il Basilea indica che la sua concentrazione è ancora sul campo, prima di poter pensare al suo futuro in Serie A.

I tifosi del Diavolo sono in fermento, ansiosi di vedere il nuovo volto del Milan sotto la guida di Tare e Allegri. Ogni notizia di mercato viene scandagliata con attenzione, e l’arrivo di Athekame è senza dubbio uno degli argomenti più dibattuti. L’attesa è palpabile, ma è chiaro che per ora, bisognerà pazientare ancora qualche ora. Il programma prevede che l’operazione venga chiusa dopo la partita, quindi l’ufficialità, se tutto andrà come previsto, potrebbe arrivare nelle prossime ore o giorni, ma non oggi, mercoledì 6 agosto. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti su questa emozionante trattativa che tiene col fiato sospeso il mondo rossonero.