Mercato Milan, Romano parla dell’interesse per Skriniar: «Fa parte dell’affare Nkunku? Vi spiego…»

Mercato Milan, Romano, sul suo canale Youtube, parla così delle voci sull’interesse del Milan per Skriniar

Il futuro di Christopher Nkunku continua a essere al centro delle cronache di mercato, con il Fenerbahçe che preme per portare il talento francese in Turchia. Tuttavia, a fare chiarezza sulla situazione è intervenuto Fabrizio Romano attraverso il suo canale YouTube. L’esperto di mercato ha voluto smentire alcune voci circolate recentemente, definendo con precisione i contorni dell’affare: «Si sono lette tante cose nelle ultime ore su Nkunku e il Fenerbahçe. Io mantengo tre capisaldi».

Il primo punto fermo riguarda il coinvolgimento di altre pedine nello scambio: secondo Romano, l’ex interista Skriniar non farebbe parte della trattativa, poiché il club turco non ha alcuna intenzione di privarsi del difensore slovacco. Il secondo elemento certo è il reale interesse della squadra di Istanbul, che starebbe corteggiando il calciatore da diverso tempo: «È assolutamente vero che il Fener vuole Nkunku da settimane», ha confermato il giornalista, certificando la pressione esercitata dai turchi.

Mercato Milan, decisiva la volontà di Nkunku

Il vero nodo della questione, però, rimane la ferma posizione del giocatore, che sembra trovarsi a meraviglia in rossonero e non ha alcuna intenzione di cambiare aria a stagione in corso. Nonostante il forte pressing estero, infatti, «il punto chiave è la volontà del giocatore che non ha mai detto ai suoi agenti di voler andare via dal Milan». Un segnale di fedeltà importante che gela le speranze dei tifosi turchi e rassicura l’ambiente milanista.

Allo stato attuale, dunque, non ci sono i presupposti per una fumata bianca. Nkunku non ha dato segnali di insofferenza e la società rossonera non sembra intenzionata a privarsi di un elemento così qualitativo nel proprio scacchiere offensivo. Come ribadito in chiusura da Romano, «ad oggi Nkunku non ha dato segnali di partenza», rimandando ogni possibile discorso a data da destinarsi e blindando, almeno per ora, la sua permanenza a Milano.