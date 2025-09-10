Mercato Milan, intrigo Simic! Lazio beffata, l’ex rossonero sta per firmare con quel club a sorpresa

Mercato Milan, clamoroso intrigo Simic: Lazio beffata dall’Al Ittihad, Tare osserva interessato gli sviluppi. La situazione

Il mondo del calcio è in continuo fermento, con notizie di mercato che si susseguono a un ritmo frenetico. L’ultima che ha scosso l’ambiente è quella che vede protagonista il giovane difensore Jan Carlo Simic, ex Milan, al centro di un’offerta irrinunciabile proveniente dall’Arabia Saudita. Una trattativa che, oltre a spostare il giocatore, avrà un impatto significativo anche sulle casse del Milan, grazie a un’astuta clausola di rivendita.

Secondo quanto riportato da una fonte autorevole come il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano, l’Al Ittihad ha raggiunto un accordo verbale per ingaggiare il difensore. La notizia, diffusa da Romano con la sua celebre formula “Here we go!”, preannuncia la conclusione imminente dell’operazione. Si tratta di un trasferimento sensazionale, non solo per il talento del giocatore, ma anche per le cifre stratosferiche in gioco.

L’accordo prevede un contratto quadriennale per Simic, mentre il suo attuale club, l’Anderlecht, riceverebbe una somma vicina ai 20 milioni di euro, inclusi bonus e aggiunte. Questa cifra è una testimonianza tangibile dell’enorme potere finanziario dei club arabi, che sono pronti a investire somme ingenti per rafforzare le loro rose e attirare talenti da ogni parte del mondo.

Il Milan incassa una cifra preziosa

Un aspetto fondamentale di questa trattativa riguarda il calciomercato Milan. Nonostante Simic sia stato ceduto all’Anderlecht in passato, il club rossonero si era assicurato una clausola che gli permette di beneficiare di una percentuale sulla futura rivendita. In questo caso specifico, il Milan incasserà il 20% di questa cifra, una somma non trascurabile che rafforzerà ulteriormente le casse del club. Si stima che, su un’operazione da 20 milioni di euro, i rossoneri potrebbero incassare circa 4 milioni di euro, una somma preziosa e inattesa in vista delle prossime finestre di mercato.

Questa notizia arriva in un momento di grande cambiamento e fermento per la società rossonera. Con Igli Tare insediato come nuovo direttore sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, il Milan sta costruendo un progetto ambizioso per tornare al vertice del calcio italiano. La possibilità di avere fondi extra, derivanti da cessioni passate, offre una maggiore flessibilità a Tare per operare sul mercato di gennaio e garantire ad Allegri i rinforzi giusti per la sua squadra.

Per Jan Carlo Simic, questa rappresenta un’opportunità unica per la sua carriera. A soli 20 anni, il difensore è pronto a sbarcare in un campionato in forte crescita, che ha già attirato numerosi campioni di fama internazionale. L’Al Ittihad, in particolare, sta costruendo una squadra competitiva con l’obiettivo di dominare il campionato saudita e affermarsi anche a livello continentale.

L’operazione dimostra, ancora una volta, come il calcio saudita sia diventato un attore protagonista del mercato globale, in grado di competere con i top club europei sia sul piano sportivo che, soprattutto, su quello economico. E mentre Simic si prepara per la sua nuova avventura nel deserto, il Milan guarda con fiducia al futuro, fiducioso nel lavoro di Tare e Allegri per costruire una squadra vincente e sempre più competitiva.