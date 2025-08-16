Mercato Milan, settimana decisiva per Hojlund: c’è un importante ostacolo da superare! Gli aggiornamenti

Mercato Milan, sta cominciando la settimana decisiva per Hojlund: da risolvere il nodo formula col giocatore e col Manchester United

Il calciomercato Milan si prepara ad una settimana cruciale per definire il proprio reparto offensivo. Con la finestra di mercato che si avvia verso la sua fase più calda, l’acquisto di un nuovo attaccante è diventato la priorità assoluta per la dirigenza rossonera. Come riportato da Matteo Moretto, giornalista esperto di calciomercato, il club di Via Aldo Rossi sta intensificando gli sforzi non solo per le cessioni, ma soprattutto per assicurarsi il nuovo volto che guiderà l’attacco rossonero nella prossima stagione.

Il nome che circola con maggiore insistenza negli ambienti milanisti è quello di Rasmus Højlund. Il giovane talento danese dell’Atalanta è da tempo nel mirino del Milan, che lo considera il profilo ideale per rinforzare la squadra. Tuttavia, l’operazione Højlund presenta ancora un nodo cruciale da sciogliere: la formula del trasferimento. Lo United, attuale detentore del cartellino del giocatore, e il Milan dovranno trovare un accordo sulla modalità dell’affare, che potrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto o un acquisto a titolo definitivo. La prossima settimana si preannuncia quindi fondamentale per riprendere i contatti con l’entourage del giocatore e, soprattutto, con i Red Devils, per cercare di sbloccare la trattativa.

La determinazione del nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, e del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, è palpabile. Entrambi sono convinti della necessità di un rinforzo di peso in attacco per poter competere ai massimi livelli in Serie A e in Europa. Tare, con la sua consolidata esperienza nel mondo del calcio, sta lavorando incessantemente per individuare la migliore soluzione possibile, mentre Allegri, noto per la sua capacità di valorizzare i giovani talenti, vede in Højlund un potenziale crack per il futuro.

Nonostante l’attenzione sia concentrata su Højlund, il Milan è ben consapevole dell’importanza di mantenere vive le alternative. Il calciomercato è imprevedibile e, in caso di difficoltà o rallentamenti nella trattativa per il danese, il club deve essere pronto a virare su altri profili di pari livello. Questa strategia di avere un piano B (e C) è fondamentale per non farsi trovare impreparati e per garantire ad Allegri la rosa più competitiva possibile. Sebbene Moretto non abbia specificato i nomi delle alternative, è plausibile che la dirigenza stia valutando diversi attaccanti sul mercato internazionale, considerando sia giovani promesse che giocatori più esperti.

In sintesi, la prossima settimana sarà un crocevia decisivo per il mercato in entrata del Milan. L’obiettivo primario è Højlund, e si attendono importanti sviluppi dalle discussioni con il suo entourage e con lo United. Tuttavia, la dirigenza rossonera, guidata da Tare e con le direttive di Allegri, sta lavorando su più fronti per assicurarsi il centravanti che permetterà al Milan di affrontare la stagione con le massime ambizioni. I tifosi rossoneri sono con il fiato sospeso, in attesa di novità che possano infiammare il finale di questa sessione estiva di mercato.