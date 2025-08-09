Mercato Milan, Sesko ufficiale al Manchester United: assist ai rossoneri? Spunta il clamoroso intreccio

Mercato Milan, il Manchester United ha ufficializzato l’arrivo di Sesko dal Lipsia: assist al club rossonero per Hojlund? La situazione

L’ufficialità dell’arrivo di Benjamin Šeško al Manchester United con un contratto fino a giugno 2030 ha scosso il mercato europeo, creando un effetto domino che potrebbe favorire il calciomercato Milan. L’attaccante sloveno, classe 2002, è stato annunciato direttamente dai Red Devils con un comunicato entusiasta, che ne ha sottolineato le straordinarie capacità: “Il Manchester United è lieto di confermare che Benjamin Šeško è entrato a far parte del club, in attesa della registrazione ufficiale. L’attaccante sloveno ha firmato un contratto fino a giugno 2030. Nelle ultime due stagioni, Šeško ha segnato più gol di qualsiasi altro giocatore sotto i 23 anni nei cinque principali campionati europei. Il 22enne ha realizzato 21 gol e fornito sei assist con il RB Lipsia nell’ultima stagione. Con la nazionale slovena, ha già collezionato 41 presenze e segnato 16 gol, dopo essere diventato il più giovane debuttante della storia del suo paese nel 2021”.

Le parole di Jason Wilcox, direttore sportivo dello United, hanno enfatizzato il talento cristallino di Šeško, descrivendolo come “una combinazione rara di velocità esplosiva e capacità di dominare fisicamente i difensori“. Questo investimento significativo da parte del club inglese suggerisce una chiara intenzione di puntare sul giovane sloveno come centravanti titolare, aprendo così a nuovi scenari per il futuro di Rasmus Højlund.

Højlund nel mirino del Milan: Tare e Allegri pronti all’assalto

L’arrivo di Šeško al Manchester United rende Højlund un pezzo sacrificabile per il club inglese, e il Milan è più che mai vigile sulla situazione. Il centravanti danese, nonostante le difficoltà nella sua prima stagione in Premier League, ha dimostrato lampi di potenziale enorme, specialmente in Champions League. La sua fisicità, la velocità e la capacità di attaccare la profondità lo rendono un profilo ideale per il progetto tecnico del nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, che cerca un centravanti dinamico e con ampi margini di crescita.

Il nuovo Direttore Sportivo rossonero, Igli Tare, noto per la sua abilità nel fiutare talenti emergenti e nel condurre trattative complesse, potrebbe ora accelerare i contatti con il Manchester United. La partenza di Højlund per liberare spazio salariale e fare cassa potrebbe essere una priorità per i Red Devils, che hanno investito pesantemente su Šeško.

Una trattativa complessa ma fattibile: i dettagli che contano

Nonostante il Milan sia interessato, l’operazione per Højlund non sarà semplice. Il costo del cartellino del danese, acquistato per una cifra considerevole dall’Atalanta, rimane elevato. Tuttavia, la volontà del giocatore e la necessità dello United di cedere potrebbero giocare a favore dei rossoneri. Il Milan potrebbe puntare su un prestito con diritto/obbligo di riscatto, una formula che ha spesso utilizzato in passato per acquisire giocatori di spessore.

La caccia al centravanti è una priorità per il Milan in questa sessione di mercato. L’arrivo di Šeško al Manchester United ha acceso la miccia, trasformando Rasmus Højlund in uno dei nomi più caldi sul taccuino di Igli Tare. I tifosi rossoneri possono sognare l’approdo del potente attaccante danese a San Siro, un colpo che potrebbe cambiare le prospettive della prossima stagione. La fonte di queste informazioni è il comunicato ufficiale del Manchester United.