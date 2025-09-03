Mercato Milan, Serena sottolinea le contraddizioni dei rossoneri: questo il voto dell’ex attaccante rossonero

Mercato Milan, Aldo Serena, ex attaccante rossonero, ha segnalato le contraddizioni delle mosse di Tare e Furlani: le dichiarazioni

L’ex attaccante di Inter e Milan, ora stimato opinionista televisivo, Aldo Serena, ha rilasciato un’intervista esclusiva al Corriere della Sera, edizione di Milano, per commentare il recente calciomercato e analizzare le mosse delle principali squadre lombarde di Serie A. Oltre a Milan, Inter e Atalanta, l’attenzione di Serena si è spostata anche sulla neopromossa Cremonese, che si è guadagnata un posto nell’élite del calcio italiano, sostituendo il Monza di Adriano Galliani, retrocesso al termine della scorsa stagione.

Il focus principale di Serena, però, è rimasto sulla società rossonera, che sotto la nuova gestione tecnica di Massimiliano Allegri e del neo direttore sportivo Igli Tare ha operato in maniera decisa per rinforzare la rosa. L’analisi di Serena ha messo in luce una netta contraddizione tra i vari reparti della squadra, attribuendo voti e giudizi molto diversi a seconda delle zone del campo.

Secondo l’ex attaccante, il centrocampo del Milan merita un giudizio eccellente, che si traduce in un voto 9. “A centrocampo il calciomercato Milan ha giocatori di qualità come Modric, Ricci, Rabiot e Jashari. Massimiliano Allegri avrà l’imbarazzo della scelta,” ha dichiarato Serena, sottolineando la profondità e il talento a disposizione di Allegri. I nomi citati da Serena sono in effetti giocatori di altissimo profilo, capaci di garantire sia qualità che quantità, rendendo il reparto una vera e propria roccaforte per la squadra.

Tuttavia, il giudizio di Serena si fa molto più severo quando si tratta di difesa e attacco. A entrambi i reparti, l’opinionista ha assegnato un voto 5, ritenendo che le lacune non siano state colmate a dovere. “Manca, però, un centrale di difesa con esperienza che possa guidare la retroguardia rossonera e la punta. Quello che dovrebbe essere il bomber,” ha aggiunto Serena. Questa mancanza di esperienza nel pacchetto difensivo e l’assenza di un centravanti di razza rappresentano, a suo avviso, i punti deboli di una squadra altrimenti molto ben costruita.

Nonostante le criticità evidenziate, Serena ha espresso grande fiducia nell’allenatore, Massimiliano Allegri. “Però è una squadra che ha un allenatore esperto. Allegri sa come si vince ed è molto concreto,” ha concluso l’ex calciatore. Le parole di Serena sottolineano l’importanza della figura di Allegri, che con la sua esperienza e la sua concretezza potrebbe riuscire a mascherare le lacune emerse dal mercato, portando comunque la squadra a raggiungere obiettivi importanti. Il suo stile di gioco pragmatico e la sua capacità di gestire le situazioni difficili potrebbero essere la chiave di volta per il successo del Milan in questa nuova stagione.