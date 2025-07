Mercato Milan, svolta Asensio! Conferme sulla proposta ma... Ultimissime

Mercato Milan, arriva la svolta su Marco Asensio: proposta confermata ma i rossoneri hanno deciso di scartare l’ipotesi

Le voci di mercato continuano ad animare l’estate calcistica e, tra le tante indiscrezioni, una in particolare ha acceso l’interesse dei tifosi rossoneri: Marco Asensio sarebbe stato proposto al calciomercato Milan. Tuttavia, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, questa possibilità non avrebbe trovato terreno fertile dalle parti di Via Aldo Rossi, con il club che avrebbe bocciato il profilo del fantasista spagnolo. Un’indiscrezione che, se confermata, delineerebbe in modo ancora più chiaro le strategie di mercato del Diavolo in vista della prossima stagione.

Un Nome di Spicco sul Tavolo Rossonero

Marco Asensio, calciatore di indubbio talento e con un curriculum di prestigio che include esperienze al Real Madrid e al Paris Saint-Germain, era stato visto da alcuni come un potenziale rinforzo di qualità per l’attacco milanista. La sua capacità di giocare su entrambe le fasce e come trequartista, unita a un piede sinistro sopraffino e un tiro potente dalla distanza, lo rendono un profilo intrigante per molte squadre. La sua esperienza internazionale, maturata ai massimi livelli in Champions League e con la nazionale spagnola, avrebbe potuto portare al Milan un bagaglio di conoscenze e una mentalità vincente. Le sue caratteristiche tecniche, infatti, sembravano combaciare con la ricerca di un giocatore in grado di saltare l’uomo e di essere decisivo negli ultimi metri, elementi cruciali per sbloccare partite complesse e aumentare il potenziale offensivo della squadra.

I Motivi del Presunto “No” del Milan

Nonostante le indubbie qualità, La Gazzetta dello Sport sottolinea che il Milan avrebbe ritenuto Asensio non adatto ai propri piani. I motivi di questa presunta bocciatura potrebbero essere molteplici e riguardano principalmente la filosofia di mercato adottata dalla dirigenza rossonera negli ultimi anni. Il club, infatti, ha mostrato una chiara preferenza per l’ingaggio di giovani talenti con ampi margini di crescita e ingaggi sostenibili. Asensio, pur non essendo un veterano, rientra in una fascia d’età (28 anni) che potrebbe non essere considerata in linea con la politica di ringiovanimento della rosa. Inoltre, il suo ingaggio attuale, probabilmente elevato considerando le sue precedenti esperienze, potrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile per le finanze milaniste, attente al bilancio e alla sostenibilità economica.

Un altro fattore da considerare potrebbe essere la sua storia clinica. Asensio, infatti, ha avuto in passato alcuni infortuni importanti che potrebbero aver destato qualche preoccupazione nello staff medico e dirigenziale del Milan, notoriamente molto attento alla condizione fisica dei potenziali nuovi acquisti. Il rischio di avere un giocatore con un passato di infortuni pesanti potrebbe essere stato ritenuto troppo elevato per le esigenze di una squadra che punta a essere costantemente competitiva su più fronti.

La Visione del Milan per il Futuro

Il presunto rifiuto di Marco Asensio, se confermato, ribadirebbe ancora una volta la chiara visione del Milan sul mercato. Il club sembra intenzionato a proseguire sulla strada della linea verde, puntando su giocatori che possano rappresentare un investimento per il futuro e che si inseriscano perfettamente nel progetto tecnico e tattico dell’allenatore. La ricerca di profili giovani, dinamici, con voglia di affermarsi e un ingaggio in linea con i parametri societari rimane la priorità. Questo non esclude l’arrivo di giocatori più esperti, ma questi ultimi dovrebbero avere caratteristiche ben precise e un costo contenuto, o essere funzionali a specifici ruoli in cui la giovane età non garantisce ancora la necessaria esperienza.

In sintesi, l’ipotesi Asensio al Milan sembra essere stata un fuoco di paglia, una delle tante suggestioni estive che non si è concretizzata. La strategia del Milan, come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, appare ben definita e mirata a costruire una squadra solida, giovane e sostenibile, in grado di competere ai massimi livelli nel lungo periodo. I tifosi rossoneri, quindi, dovranno aspettarsi nomi in linea con questa filosofia, in attesa di capire quali saranno i prossimi veri obiettivi del mercato estivo.