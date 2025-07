Mercato Milan, Thiaw torna in bilico! Pedina di scambio a sorpresa, lo scenario lascia di stucco

Mercato Milan, il futuro di Malick Thiaw torna in bilico: il tedesco potrebbe finire alla Juve in uno scambio con Vlahovic

Le voci di mercato si intensificano e un possibile scambio eccitante sta prendendo piede tra due dei club più blasonati d’Italia, il calciomercato Milan e la Juventus. L’idea di vedere Dusan Vlahovic in maglia rossonera e Malick Thiaw in quella bianconera sta guadagnando terreno, secondo quanto riportato da Gazzetta.it. Questa operazione, se concretizzata, rappresenterebbe uno dei colpi di scena più significativi della sessione di mercato estiva, con implicazioni tattiche e finanziarie notevoli per entrambe le squadre.

Il Milan, sotto la guida tecnica del nuovo allenatore Massimiliano Allegri e con Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo, sembra deciso a rafforzare il proprio reparto offensivo con un centravanti di statura internazionale. Dusan Vlahovic, con il suo fiuto per il gol e la sua presenza fisica imponente, rappresenta il profilo ideale per le ambizioni del Diavolo. La sua capacità di finalizzare azioni, creare spazi e pressare le difese avversarie lo renderebbe un’arma letale nell’arsenale di Allegri, che sta cercando di costruire una squadra competitiva su tutti i fronti, dalla Serie A alla Champions League.

Dall’altra parte, la Juventus non resterebbe a guardare. La possibilità di acquisire Malick Thiaw non è un semplice ripiego, ma una mossa strategica dettata dalle esigenze difensive della squadra. Thiaw, difensore centrale roccioso e promettente, potrebbe portare una nuova linfa e solidità alla retroguardia bianconera. L’interesse della Juventus per Thiaw è amplificato dalla necessità di trovare un’alternativa a Pavlovic, un giocatore che l’ex allenatore Tudor apprezza particolarmente e che Allegri, ora al Milan, non vorrebbe perdere nell’ottica di un nuovo progetto tecnico. La versatilità e la forza fisica di Thiaw lo rendono un elemento prezioso per qualsiasi difesa, e la Juventus potrebbe vederlo come un investimento a lungo termine per il proprio reparto arretrato.

La formula dello scambio, con l’aggiunta di un conguaglio economico a favore della Juventus, appare come la soluzione più plausibile per far sì che l’affare si concretizzi. Entrambi i quartieri generali dei club stanno valutando attentamente le implicazioni economiche e sportive di questa operazione. La determinazione del valore esatto dei due calciatori e l’ammontare dell’eventuale conguaglio saranno punti cruciali nelle prossime settimane di negoziazioni.

Per il Milan, l’arrivo di Vlahovic significherebbe un balzo di qualità nel reparto offensivo, garantendo un punto di riferimento in area di rigore e un giocatore capace di risolvere le partite. Per la Juventus, invece, l’addio di Vlahovic sarebbe compensato dall’arrivo di un difensore di prospettiva come Thiaw, utile a rimpolpare un reparto che potrebbe subire delle modifiche. L’interscambio di questi talenti potrebbe giovare a entrambe le società, permettendo loro di ottimizzare le rose in base alle esigenze tattiche e ai budget a disposizione. La finestra di mercato è ancora lunga, ma l’idea di questo maxi-scambio tra Milan e Juventus è sicuramente una delle trame più affascinanti da seguire. Riusciranno Tare e Allegri a portare Vlahovic a Milanello, offrendo Thiaw alla Juventus? Solo il tempo ce lo dirà.