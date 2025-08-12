Mercato Milan, i rossoneri salutano Morata sui social: bellissimo VIDEO dei rossoneri in onore dello spagnolo

Connect with us

Published

1 ora ago

Mercato Milan, attraverso i propri profili social i rossoneri hanno salutato l’attaccante spagnolo con un bellissimo video

Il calciomercato Milan ha ufficialmente salutato Álvaro Morata con un toccante video che ripercorre i suoi momenti più significativi in maglia rossonera. Un addio che, sebbene breve, ha lasciato il segno, soprattutto per una rete che resterà impressa nella memoria dei tifosi: quella siglata contro il Real Madrid al Bernabéu, un gol che ha contribuito alla vittoria per 1-3 e ha dimostrato il potenziale dell’attaccante spagnolo. Il messaggio del club, “¡Ha sido un placer, Álvaro!” (“È stato un piacere, Álvaro!”), sintetizza l’affetto e la gratitudine per il contributo offerto, pur se in un lasso di tempo limitato.

Il destino di Morata, tuttavia, lo ha portato lontano da Milanello. L’attaccante si è infatti trasferito al Como con la formula del prestito temporaneo con obbligo di riscatto. Un’operazione che ha sorpreso molti, considerando le aspettative iniziali. Morata era arrivato a luglio 2024 agli ordini del nuovo tecnico, Paulo Fonseca, chiamato a guidare il Milan in una nuova era sotto la direzione sportiva di Igli Tare, il nuovo DS del Milan, e la guida tecnica di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan. In rossonero, Morata ha collezionato 25 presenze, mettendo a segno 6 reti, un bottino che, seppur discreto, non ha soddisfatto appieno le ambizioni del club e del giocatore stesso.

La sua avventura in Lombardia è stata, in realtà, un capitolo intermedio di un percorso più travagliato. Prima di approdare al Como, Morata era stato protagonista di un prestito al Galatasaray, accordo conclusosi proprio ieri non senza polemiche. Lo stesso Morata, attraverso i suoi canali social, non ha esitato a puntare il dito contro il club di Istanbul, accusandolo di non aver onorato alcuni obblighi nei suoi confronti. Questa situazione ha gettato un’ombra sull’esperienza turca dell’attaccante, evidenziando una serie di problematiche che ne hanno condizionato il rendimento e il morale.

Il Milan, con la gestione di Tare e la visione di Allegri, sta ora pianificando il futuro senza Morata, concentrandosi su nuovi obiettivi e strategie per rafforzare la rosa. L’addio di Morata, dunque, non è solo una notizia di mercato, ma un segnale di come il club stia cercando di ottimizzare le risorse e puntare su profili che si sposino al meglio con la filosofia del nuovo corso tecnico. La ricerca di un attaccante prolifico e funzionale al gioco di Allegri sarà sicuramente una delle priorità, nell’ottica di un Milan che vuole tornare a competere ai massimi livelli in Italia e in Europa. La vicenda Morata, quindi, si conclude con un bilancio agrodolce, tra sprazzi di talento e un addio che apre nuove prospettive per tutte le parti coinvolte.

