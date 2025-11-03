Connect with us

Mercato Milan, retroscena Saelemaekers! Allegri decisivo: tutti i dettagli

Milan Roma, clamorosa statistica negativa dopo la gara coi giallorossi: la squadra di Allegri è primo in questa speciale classifica

Milan Roma, il dato dei rossoneri che non si vedeva da anni! I dettagli

Rinnovo Pulisic, aggiornamenti importanti sullo statunitense! Nessun appuntamento

Fullkrug-Milan, l'agente apre all'addio: l'occasione del DS Tare per Allegri?

Mercato Milan, retroscena Saelemaekers! Allegri decisivo: tutti i dettagli

Mercato Milan, spunta il retroscena legato a Saelemaekers: Massimiliano Allegri ha stoppato il ritorno del belga a Roma. Idea Pellegrini per i rossoneri

Le strade di Milan e Roma si sono incrociate più volte sul mercato Milan estivo, creando diversi retroscena interessanti. Il primo contatto risale alla fine della scorsa stagione e riguardava Alexis Saelemaekers.

L’esterno belga, reduce da una «stagione positiva in giallorosso» in prestito nell’ambito dello scambio con Abraham, era l’oggetto del desiderio della Roma. Il club capitolino era addirittura «disposto a inserire un altro giocatore come contropartita» pur di acquisire il belga a titolo definitivo.

L’operazione è sfumata per precisa volontà del tecnico Massimiliano Allegri: è stato Allegri, infatti, a chiedere alla società di «non approfondire i discorsi», perché puntava (e punta tuttora) su Saelemaekers e voleva la sua permanenza in squadra. La dirigenza ha seguito la volontà di Max, e da quel momento non si è più parlato di un addio di Saelemaekers.

Mercato Milan, spunta Pellegrini: scadenza e l’interesse del Milan

Il mercato ha poi virato su un altro nome di peso: Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista classe ’96 e bandiera della Roma potrebbe lasciare la Capitale. Il suo contratto è in scadenza, e ad oggi «non ci sono i margini» per un rinnovo.

La situazione contrattuale di Pellegrini lo ha reso un obiettivo potenziale per diversi top club italiani. Tra i club ai quali è stato accostato con insistenza, come riporta Calciomercato.com, c’è anche il Milan. L’arrivo di un centrocampista italiano di quel calibro rappresenterebbe un’occasione di mercato molto allettante per i rossoneri.

