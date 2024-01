Mercato Milan, Romero vola all’Almeria: fissate le visite mediche DETTAGLI

Mercato Milan, Romero vola all’Almeria: fissate le visite mediche. Tutti i DETTAGLI dell’operazione in uscita

Lavora in uscita il calciomercato rossonero che ha in queste ore definito il passaggio in prestito di Luka Romero all’Almeria.

Come riportato da Nicolò Schira, sono previste nella giornata di domani le visite mediche del rossonero in Spagna a cui seguiranno la firma sul contratto fino a giugno 2024. Prestito senza opzione d’acquisto.