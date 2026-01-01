Mercato Milan, Romano frena sul futuro di Nkunku: «Ad oggi il giocatore non vuole andare via, ma il club rossonero…»

Mercato Milan, Romano parla così del futuro di Nkunku e l’interesse che arriva dalla Turchia: ecco le sue parole

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, attraverso il suo canale YouTube, ha fatto luce sulla situazione legata a Christopher Nkunku. Arrivato in estate con grandi aspettative, il francese sta vivendo una stagione tra alti e bassi sotto la guida di Max Allegri. Secondo quanto rivelato da Romano, al momento il giocatore non ha intenzione di forzare la mano per una cessione: « Nkunku oggi non vuole procedere in nessuna trattativa ». Una presa di posizione netta, che però va contestualizzata in un mercato invernale ormai alle porte e soggetto a rapidi cambiamenti.

Il futuro dell’ex Chelsea resta strettamente legato alle prossime prestazioni sul campo e, soprattutto, al rapporto tecnico con l’allenatore e la dirigenza. Nonostante la volontà attuale del giocatore di giocarsi le sue carte a Milanello, la società non ha intenzione di blindarlo a ogni costo. Il club rossonero, infatti, « non chiude la porta alla partenza se dovesse arrivare l’offerta giusta », segno che nessuno è considerato incedibile di fronte a una proposta economica che permetta di recuperare l’investimento estivo.

Mercato Milan, il fattore Allegri e le sirene turche

Le prossime partite saranno decisive per capire se il feeling tra Nkunku e Allegri potrà finalmente decollare. Il tecnico toscano attende segnali di continuità dall’attaccante, mentre all’orizzonte continuano a muoversi club interessati, come il Fenerbahce. Al momento, però, Romano frena gli entusiasmi di chi vorrebbe un addio immediato: la trattativa non è ancora entrata nel vivo perché non è pervenuta un’offerta ritenuta congrua dai vertici milanisti.

In sintesi, la situazione è in totale divenire. Se da un lato il calciatore punta a dimostrare il proprio valore in Serie A, dall’altro il Milan resta alla finestra, pronto a valutare ogni scenario. Gennaio sarà lo spartiacque definitivo: solo allora capiremo se il talento di Nkunku continuerà a brillare sotto la Madonnina o se le dinamiche del calciomercato lo porteranno lontano dall’Italia, magari proprio verso quella Turchia che lo segue con estrema attenzione.