Mercato Milan, Romano conferma tutto: offerta definitiva, prossime ore decisive

Condividi via email

Mercato Milan, Fabrizio Romano, noto giornalista, ha confermato l’offerta dei rossoneri per Ardon Jashari: le parole

Il calciomercato estivo si infiamma e il Milan sembra intenzionato a fare sul serio per rinforzare il proprio centrocampo. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, i rossoneri avrebbero presentato una proposta ufficiale al Club Brugge per Ardon Jashari che lascerebbe pochi dubbi sulle intenzioni del Diavolo: “33,5 milioni di euro più 5 milioni di bonus”. Un’offerta complessiva che raggiungerebbe i 38,5 milioni di euro, una cifra significativa che testimonia l’enorme interesse del Milan per il talentuoso mediano svizzero.

Questo importo rende Jashari uno dei principali obiettivi del Milan in questa sessione di mercato e, se l’operazione dovesse concretizzarsi, lo collocherebbe tra gli acquisti più onerosi della storia recente rossonera. La dirigenza, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, sembra determinata a costruire una squadra competitiva in grado di lottare per i massimi traguardi, e l’arrivo di un centrocampista con le caratteristiche di Jashari rientra perfettamente in questa strategia.

Ardon Jashari, classe 2002, è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico europeo. Le sue prestazioni con il Club Brugge hanno attirato l’attenzione di numerosi club, ma il Milan pare essere in pole position. Le sue doti principali includono una visione di gioco eccellente, una notevole capacità di recupero palla, una precisa distribuzione e una spiccata personalità nonostante la giovane età. Non a caso, molti addetti ai lavori lo hanno già paragonato a un “nuovo Tonali”, per la sua completezza e la sua abilità nel ricoprire sia ruoli di rottura che di costruzione.

L’investimento su Jashari sarebbe un chiaro segnale da parte del calciomercato Milan per rafforzare la linea mediana, un reparto cruciale per il modulo e le idee tattiche del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Quest’ultimo, tornato sulla panchina rossonera con l’obiettivo di riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo, avrà bisogno di giocatori di qualità e di prospettiva. Jashari, con il suo mix di gioventù ed esperienza internazionale (nonostante la giovane età, ha già collezionato diverse presenze con la nazionale svizzera), potrebbe rappresentare la pedina ideale per il centrocampo di Allegri.

L’offerta presentata dal Milan al Club Brugge mette pressione sulla squadra belga, che ora si trova di fronte a una proposta economica difficilmente rifiutabile. La trattativa, seguita con attenzione da Fabrizio Romano, entra nel vivo e i tifosi rossoneri sono in attesa di capire se il “colpo grosso” Ardon Jashari si concretizzerà. L’arrivo del talentuoso centrocampista rinforzerebbe notevolmente la squadra, garantendo a Igli Tare e Massimiliano Allegri un elemento chiave per la prossima stagione e per il futuro del Milan.