Mercato Milan, Tare smentisce se stesso! I numeri non mentono, i rossoneri varano una profonda rivoluzione

Mercato Milan, Igli Tare smentisce se stesso: i rossoneri viaggiano verso una vera e propria rivoluzione. I numeri non mentono

Il calciomercato Milan sta davvero mettendo in atto una rivoluzione senza precedenti in questa sessione di calciomercato. Con ben 20 operazioni in uscita concluse, a cui si aggiungono i mancati rinnovi dei prestiti di João Félix, Kyle Walker e Riccardo Sottil, i rossoneri stanno plasmando una squadra completamente nuova. Questa profonda ristrutturazione è un segnale chiaro delle intenzioni del club, guidato dal neo Direttore Sportivo Igli Tare e dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, di rilanciare il progetto e puntare a nuovi obiettivi.

Le cessioni, come riportato da TuttoMercatoWeb (TMW), hanno interessato ogni reparto, liberando risorse significative sia a livello economico che di monte ingaggi. In porta, hanno salutato Lapo Nava, passato alla Cremonese a titolo definitivo, Marco Sportiello, accasatosi all’Atalanta sempre a titolo definitivo, e Devis Vásquez, con una risoluzione contrattuale. Questi movimenti suggeriscono una nuova gerarchia tra i pali e l’arrivo di volti nuovi o la piena fiducia nei portieri rimasti in rosa.

Il reparto difensivo ha visto un vero e proprio esodo. Alessandro Florenzi ha concluso la sua esperienza a Milanello con la fine del contratto, mentre la cessione di Theo Hernández all’Al Hilal segna la perdita di un pilastro della squadra e di un giocatore chiave. Anche Pierre Kalulu, passato alla Juventus a titolo definitivo, Marco Pellegrino al Boca Juniors, Emerson Royal al Flamengo e Malick Thiaw al Newcastle (tutti a titolo definitivo) hanno lasciato il club. Infine, Filippo Terracciano è stato ceduto in prestito alla Cremonese. Queste partenze massicce implicano una completa ricostruzione della linea difensiva, con Tare chiamato a individuare nuovi talenti e giocatori esperti per garantire solidità e qualità.

Il centrocampo ha subito anch’esso un’importante opera di sfoltimento. Warren Bondo e Christian Comotto sono andati in prestito rispettivamente a Cremonese e Spezia. Tommaso Pobega si è trasferito al Bologna con un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo, un’operazione che potrebbe rivelarsi definitiva. La cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City a titolo definitivo rappresenta un’altra perdita significativa a centrocampo, indicando la necessità di inserire nuovi innesti di qualità in un reparto cruciale. Kevin Zeroli è stato ceduto in prestito al Monza per acquisire esperienza.

Anche l’attacco ha subito profondi cambiamenti. Francesco Camarda è andato in prestito al Lecce con diritto di riscatto e controriscatto, un’operazione che permetterà al giovane talento di giocare con continuità. Luka Jović ha concluso la sua avventura rossonera per fine contratto. Lorenzo Colombo si è accasato al Genoa con un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. Mattia Liberali è stato ceduto a titolo definitivo al Catanzaro. Infine, la partenza di Álvaro Morata al Como a titolo definitivo chiude un capitolo importante in attacco. Questi addii aprono la strada a nuove strategie offensive sotto la guida di Allegri, con la ricerca di attaccanti in grado di garantire un elevato numero di gol e una maggiore incisività.

Questa campagna di cessioni senza precedenti sottolinea la volontà del Milan di rifondare la squadra. Con Igli Tare al timone del mercato e Massimiliano Allegri in panchina, l’obiettivo è costruire un organico più funzionale e competitivo, in grado di esprimere la filosofia di gioco del nuovo tecnico e di raggiungere i traguardi prefissati. La rifondazione rossonera è in pieno atto, e i tifosi attendono con ansia di vedere come verrà plasmata la nuova identità del Milan. Quali saranno i prossimi colpi in entrata per completare questa rivoluzione?