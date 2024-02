Mercato Milan, in 4 con le valigie in mano. C'è un grosso rischio

Mercato Milan, quattro rossoneri con le valigie in mano. C’è un grosso rischio in vista della prossima estate

Il Corriere dello Sport non ha dubbi: a Monza Okafor, Chukwueze e Adli hanno gettato al vento una chance molto ghiotta nell’ottica di una possibile riconferma nella rosa rossonera della prossima stagione.

A questi poi va ad aggiungersi Jovic, la cui manata non ha certo aiutato il serbo a guadagnare punti. Tutti e quattro ora sono a rischio e in estate, stando a quanto si apprende, c’è il rischio di un nuovo viavai nel prossimo calciomercato proprio come successo dodici mesi fa.