Mercato Milan, i rossoneri sono pronti a blindare Emanuele Sala: contatti ufficialmente avviati per il prolungamento del contratto

59 secondi ago

Sala

Mercato Milan, il club rossonero ha avviato i discorsi per il prolungamento di contratto: dialoghi molto positivi tra le parti

Il mercato Milan continua a investire sul futuro blindando i suoi prospetti più promettenti. Il prossimo giovane talento a cui il club vuole assicurare la permanenza è Emanuele Sala, centrocampista classe 2007 di «ottima prospettiva».

Come riportato da Luca Bendoni, la stima del tecnico Massimiliano Allegri per il giovane è evidente: l’allenatore lo «apprezza molto» e lo ha già «convocato 2 volte in Serie A».

Il Milan ha quindi ufficialmente «avviato le trattative per il rinnovo» del contratto. Questa mossa sottolinea l’importanza attribuita al settore giovanile e la volontà di far crescere Sala nel contesto della Prima Squadra.

