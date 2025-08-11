Mercato Milan, non solo acquisti e cessioni: la società punta anche al rinnovo di Rafa Leao

Mercato Milan, oltre ad acquisti e cessioni si lavora anche sul fronte rinnovi: il prossimo nome è quello di Leao

Il Milan è scatenato sul fronte del mercato, con la dirigenza rossonera, guidata dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri, impegnata su più fronti. L’attenzione mediatica si concentra principalmente sulla ricerca di un nuovo attaccante, con i nomi di Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic che tengono banco, ma da dietro le quinte emergono notizie altrettanto importanti che riguardano il futuro della squadra.

L’intenzione del Milan, infatti, sarebbe quella di iniziare a intavolare una trattativa per il rinnovo di Rafael Leao già in questa stagione. Il portoghese, pilastro del reparto offensivo e uomo chiave nel progetto tecnico di Allegri, è considerato un punto fermo della squadra e il club di via Aldo Rossi vuole blindarlo per il futuro. La mossa, sebbene non ancora ufficiale, dimostra la volontà del Milan di assicurarsi la permanenza dei suoi talenti migliori, garantendo stabilità e continuità al progetto sportivo. Come riporta Mattia Giangaspero sul proprio profilo X.

Il rinnovo di Leao non sarà una trattativa semplice, ma la dirigenza rossonera è decisa a portare a termine l’operazione. Il giocatore, che ha un ruolo centrale nella squadra, ha già dimostrato il suo valore e il suo attaccamento alla maglia rossonera. Il Milan è consapevole che un suo rinnovo a lungo termine sarebbe un segnale fortissimo per tutto l’ambiente, a dimostrazione delle ambizioni del club di tornare a lottare per i massimi traguardi, sia in Italia che in Europa.

Mentre Tare e Allegri lavorano per trovare il centravanti perfetto, la questione Leao è un’ulteriore conferma della strategia a 360 gradi del Milan, che punta non solo a rinforzare la rosa con nuovi innesti, ma anche a consolidare la sua ossatura con i giocatori già presenti e ritenuti fondamentali. La gestione dei rinnovi, come quella che a breve riguarderà anche altri giocatori importanti, è un aspetto cruciale per il successo di un club, e il Milan sembra averlo compreso perfettamente. I tifosi, intanto, sognano un attacco stellare con il connubio tra il nuovo bomber e un Leao sempre più protagonista.