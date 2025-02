Mercato Milan, spunta il rinnovo a sorpresa! Svolta inaspettata, prolunga per un’altra stagione

Condividi via email

Mercato Milan, a sorpresa Alessandro Florenzi, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, è vicino al rinnovo annuale

Importante aggiornamento sul calciomercato Milan fornito dal giornalista Pietro Mazzara in merito ai rinnovi di contratto in casa rossonera. Gli imminenti prolungamenti di Maignan e Reijnders, che verranno ufficializzati a marzo, non saranno i soli.

A sorpresa è vicino al rinnovo fino al 2026 anche Alessandro Florenzi, attualmente infortunato e in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Le parti starebbero discutendo di un prolungamento annuale, quindi fino al 2026, con ingaggio dimezzato rispetto agli attuali 3 milioni di euro. C’è fiducia tra le parti.