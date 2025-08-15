Mercato Milan, parte la stagione dei rinnovi in casa rossonera: Furlani ne blinda tre, la situazione caso per caso

Mercato Milan, a settembre partirà la stagione dei rinnovi in casa rossonera: Furlani blinda Pulisic, Saelemaekers e Maignan

Il calciomercato Milan non si sta concentrando solo su nuovi acquisti e cessioni quest’estate; il club sta anche pianificando proattivamente i rinnovi contrattuali per diversi giocatori chiave. Secondo l’edizione odierna di TuttoSport, numerosi incontri sono in programma per l’autunno per cercare di assicurare il futuro a lungo termine di membri preziosi della rosa. Questa mossa strategica mira a consolidare il nucleo della squadra e garantire stabilità sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, e del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri.

Uno dei giocatori più in vista nella lista dei rinnovi è Christian Pulisic. L’esterno americano, il cui attuale contratto scade nel 2027 con un’opzione per un anno aggiuntivo, sarebbe vicino a un accordo. Una bozza d’intesa è già in atto per estendere la sua permanenza a San Siro fino al 2029. Questo nuovo accordo includerebbe anche un adeguamento salariale significativo, aumentando i suoi guadagni a ben 5 milioni di euro a stagione. Pulisic è diventato rapidamente una forza d’attacco fondamentale per i rossoneri, e assicurarsi il suo futuro è una priorità assoluta per la dirigenza del club. La sua velocità esplosiva, la capacità di dribbling e il fiuto per il gol lo rendono una risorsa indispensabile per i piani tattici di Allegri.

Colloqui Cruciali in Arrivo per Maignan e Saelemaekers

Mentre il prolungamento di Pulisic sembra procedere senza intoppi, le trattative per Mike Maignan e Alexis Saelemaekers sono destinate a entrare in una fase più critica. Per Maignan, il cui contratto scade nel 2026, l’attenzione sarà rivolta a ricucire i rapporti dopo un periodo di significativa freddezza nei mesi scorsi. Il portiere francese è senza dubbio uno dei migliori nella sua posizione a livello globale, e la sua abilità nel parare i tiri, la sua presenza imponente e le sue qualità nella distribuzione sono fondamentali per la solidità difensiva del Milan. Igli Tare avrà il compito, impegnativo ma cruciale, di ricostruire la fiducia e assicurarsi che Maignan si senta valorizzato e impegnato nella visione a lungo termine del club. La sua presenza tra i pali è non negoziabile per una squadra che punta al successo nazionale ed europeo.

Allo stesso modo, i colloqui per Alexis Saelemaekers, il cui contratto scade nel 2027, devono intensificarsi. L’esterno belga offre versatilità, spirito di sacrificio e intelligenza tattica sulla fascia, rendendolo un’opzione preziosa per Allegri. La sua capacità di coprire più posizioni e il suo incrollabile impegno negli sforzi difensivi della squadra sono molto apprezzati. Sebbene forse non così appariscente come alcuni dei suoi compagni di squadra, Saelemaekers offre costantemente prestazioni affidabili e svolge un ruolo vitale nell’equilibrio generale della squadra.

Tutti e tre i calciatori – Pulisic, Maignan e Saelemaekers – sono considerati tasselli preziosi e importanti per la nuova era del Milan sotto Tare e Allegri. L’obiettivo generale della dirigenza del club è raggiungere un accordo il più rapidamente possibile per prolungare i loro contratti. Questo approccio proattivo alla gestione dei contratti dimostra l’impegno del Milan nel costruire una squadra stabile e competitiva che possa ambire costantemente a trofei nelle prossime stagioni. Il successo di queste trattative sarà cruciale per plasmare la futura traiettoria del club e assicurare che Allegri abbia una solida base su cui lavorare.