Mercato Milan, la ricostruzione su Vlahovic lascia di stucco! Interesse concreto dei rossoneri in estate ma... Ultimissime

Mercato Milan, spunta un’importante ricostruzione sull’interesse estivo del club rossonero per Dusan Vlahovic

Il calciomercato Milan non dorme mai e le ultime notizie provenienti dall’ambiente juventino tengono con il fiato sospeso i tifosi e gli addetti ai lavori. Come riportato da Niccolò Ceccarini nel suo consueto editoriale per TMW, il futuro di Dusan Vlahovic è ancora tutto da scrivere, e la Juventus si prepara a un confronto decisivo con il suo attaccante. La situazione è delicata, specialmente considerando il contratto del giocatore e le sue alte pretese economiche. L’attaccante serbo, che in questa stagione guadagna la cifra monstre di 12 milioni di euro, sa bene che il suo stipendio rappresenta un ostacolo non indifferente per la continuità con i bianconeri. La dirigenza juventina, ben consapevole del peso di un ingaggio così elevato sul monte ingaggi della squadra, non può permettersi di mantenere a lungo questi standard.

Il focus principale del club di Torino è ottimizzare le risorse e ridurre i costi, e l’ingaggio di Vlahovic è uno dei primi punti su cui la società intende agire. Per questo motivo, nei prossimi giorni, verranno avviati i primi contatti tra le parti per discutere un possibile rinnovo contrattuale. L’obiettivo della Juventus, come suggerito da Ceccarini, è prolungare l’accordo spalmandone il costo su più anni, così da ridurre la quota annuale e rendere l’ingaggio più sostenibile per le casse del club. Tuttavia, la questione non è così semplice. Molto dipenderà dalla volontà del calciatore e dalla sua disponibilità ad accettare una riduzione del suo attuale stipendio.

Il nome di Vlahovic è stato, inoltre, uno dei più caldi dell’ultima sessione estiva di mercato. Un forte interessamento era arrivato dal Milan, squadra ora guidata dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri, che ha sempre avuto un debole per il talento del serbo. I rossoneri avrebbero voluto tentare un assalto, ma la ferma volontà di Vlahovic di rimanere alla Juventus ha fatto saltare ogni possibile trattativa. Nonostante fosse finito sul mercato e accostato a diverse squadre di primissimo piano, il numero nove bianconero non ha mai avuto dubbi: la sua priorità è sempre stata quella di continuare a vestire la maglia della Vecchia Signora.

Il tema è cruciale per la Juventus, che si trova a un bivio. Se da un lato l’attaccante serbo è considerato un asset fondamentale per il presente e il futuro, dall’altro il suo stipendio rappresenta una vera e propria spada di Damocle. La dirigenza, in particolare i dirigenti Comolli e Modesto, sanno che non possono permettersi di perdere un giocatore di questo calibro a parametro zero. Per questo motivo, proveranno a trovare un accordo per un prolungamento, un tentativo estremo per scongiurare un’uscita a costo zero che sarebbe un danno economico e sportivo incalcolabile. Le prossime settimane saranno decisive per capire le reali intenzioni del calciatore e se un compromesso tra le parti sarà raggiungibile. La sensazione è che il dialogo sarà serrato e che si dovranno superare non poche difficoltà, ma la speranza è che si arrivi a una soluzione che soddisfi tutti. Dunque, l’attenzione del mondo del calcio italiano è tutta rivolta a questo intricato scenario, che potrebbe cambiare le carte in tavola per i destini della Juventus e del campionato intero. Il Milan continua ad osservare con attenzione.